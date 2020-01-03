Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendiÇORUM'da, apartman dairesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 9'u çocuk 15 kişi hastanede tedaviye alındı.

Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi

ÇORUM'da, apartman dairesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 9'u çocuk 15 kişi hastanede tedaviye alındı.

Akkent Mahallesi 2'nci Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında Nafiz Kaymak'a ait dairede akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir üst katta bulunan ve dumandan etkilenen, 9'u çocuk 15 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı. Dumandan etkilenen 15 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından içeri giren ekipler, Nafiz Kaymak'ın cansız bedenine ulaştı.

Yangını haber alarak olay yerine gelen Kaymak'ın çocukları, "Babamız nerede" diye yetkililere sordu. Polis ve itfaiye ekiplerinin uzun süre acı haberi veremediği Kaymak'ın çocukları, daha sonra babalarının öldüğünü öğrenince göz yaşlarına hakim olamadı. Kaymak'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
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