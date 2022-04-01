Yol kenarına dökülen soğanlar iş makineleriyle kaldırılıyor - Son Dakika
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Yol kenarına dökülen soğanlar iş makineleriyle kaldırılıyor

01.04.2022 18:16

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına dökülen soğanlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırılıyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına dökülen soğanlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırılıyor.

Alaca Belediyesi, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta, Alaca- Yozgat kara yolu kenarına dökülen soğanlarla ilgili incelemesini tamamladı. İncelemenin ardından belediye ekipleri, iş makineleriyle soğanları temizlemeye başladı.

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, yaptığı açıklamada, yol kenarından alınan soğanların, belediyenin belirlediği atık soğan toplama noktasına taşındığını söyledi. Arslan, üretici ve tüccarlardan da atık soğanları bu merkeze getirmelerini istedi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına soğan dökülmesiyle ilgili Alaca Belediyesince inceleme başlatılmış, incelemede soğanların tüketime uygun olmayan, satış sürecinde çürüyen ürünlerden oluştuğu tespit edilmişti.

Yol kenarına dökülen soğanlar iş makineleriyle kaldırılıyor
Yol kenarına dökülen soğanlar iş makineleriyle kaldırılıyor
Yol kenarına dökülen soğanlar iş makineleriyle kaldırılıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yol kenarına dökülen soğanlar iş makineleriyle kaldırılıyor - Son Dakika


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