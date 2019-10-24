Çorum'dan kısa kısa

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü personeline "Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerde Korunması Esasları, Nakliye Yönetmeliği ve Orman Zararları ile Mücadele" eğitimi verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü konferans salonunda kurumun teknik elemanları, orman muhafaza memurları, danışman mühendisler ve orman muhafaza memuru adaylarına yönelik hizmet için eğitim programı düzenlendi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, burada yaptığı konuşmada ormanların silvikültür istekleri doğrultusunda bakıma tabi tutulması gerektiği söyledi. Odun üretiminin amaç değil bakımların sonucu olması gerektiğini dile getiren Oflu, personele saha çalışmalarında başarı diledi.

Eğitimde Orman İşletme Müdür Yardımcısı Emin Tiryaki ve Cumhuriyet Savcılığı görevlilerince kurum personeline eğitim verildi.

Aşgın'dan Gülser'e ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçen ay Çorum'a atanan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'i ziyaret etti.

Aşgın, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesiyle Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü iken Çorum'a atanan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Belediye olarak kolluk kuvvetlerine her zaman destek olduklarını belirten Aşgın, "Tüm kurumlarımızla birlikte şehrimizi daha güzel noktalara getirmek için çalışıyoruz. Şehrimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan polis teşkilatımızın yanındayız. Yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Gülser de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aşgın'a teşekkür etti.

Millet Bahçesi'ndeki ticaret alanları ihaleyle kiralanacak

Çorum Millet Bahçesi'ndeki ticaret alanlarının ihaleyle kiralanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada Millet Bahçesi'ndeki 4 büfe ve 1 kafeteryanın açık artırma ihale usulüyle kiraya verileceğini belirtti.

Katılımın geniş olması için kira bedellerini düşük tuttuklarını aktaran Aşgın, "4 büfemiz simitçi, büfe-bakkaliye ürünleri, hediyelik eşya satış büfesi ve çiçek satış büfesi olarak kiraya verilecek. Büfeler için ihale bedelini yıllık bin lira, kafeteryayı ise yıllık 10 bin lira olarak ihaleye çıkartıyoruz. Bedelleri düşük tutmamızdaki amaç şartnameyi yerine getirebilecek olan tüm hemşehrilerimizin ihaleye girmesi. İhaleyi 11 Kasım saat 14.00'ta Belediye Meclis Salonumuzda Encümen huzurunda gerçekleştireceğiz. İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir." ifadelerini kullandı.

Sarı'dan Erdurmuş'a ziyaret

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş'u ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Sarı, ziyarette Çorum'un hayvancılıktaki son durumu hakkında Erdurmuş'a bilgi verdi.

Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlarla çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyarette ayrıca tarımsal birliklerde yürütülen projelere destek istendi.

Ziyarete, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.