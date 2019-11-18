Çorum'dan kısa kısa

Çorum'un Laçin ilçesinde seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığında ağırlandı.

Laçin Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe genelinde seviye tespit sınavı yapıldı.

Sınavda başarılı olan Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanlığını gezen öğrencilere nasıl jandarma olunduğu ve vatan sevgisi anlatıldı.

Üniversite öğrencilerine yönelik organ bağışı kampanyası

Çorum Sağlık Müdürlüğünce Hitit Üniversitesinin (HİTÜ) bazı fakültelerinde kurulan stantlarda üniversite öğrencileri organ bağışı hakkında bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, HİTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi binalarında organ bağışı stantları kuruldu.

Öğrencilere organ bağışı içerikli broşürlerin dağıtıldığı stantta organ bağışında bulunmak isteyenlerin bağış işlemleri yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ ve doku naklinin gerçekleşebilmesinin, ancak organ ve doku bağışı ile mümkün olduğunu söyledi.

Toplumda organ nakli bilincinin oluşmasının önemli olduğunu belirten Sobacı, "Bu bilincin oluşturulmasında, en büyük görev Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarına düşmektedir. Yaşam gibi kıymetli bir cevheri bir insana hediye etmenin değerli bilincine hepimizin aynı farkındalıkla yaklaşması gerekmektedir. Organ bağışı konusunda çalışmalarımız aynı hızla devam edecektir." dedi.

Dünya Engelliler Günü hazırlıkları

Çorum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama programı hazırlıklarının başladığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, engellilere yönelik hizmet veren kamu ve sivil toplum kuruluşlarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için ortak kutlama programı düzenlemek amacıyla değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.

Kurumlar arasında eş güdüm sağlanması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen toplantıya Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Hitit Üniversitesi, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığının aktarıldığı açıklamada, "Toplantıda erişilebilirlik, sağlık, çalışma alanları, faaliyetler gibi çeşitli konularda yaşanan sorunlar ve yapılan iyi çalışmalar değerlendirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak daima halkımızın yanında hizmet için bulunmakta olduğumuzu bildirir halkımızı bu önemli günlerin anımsanmasında yanımızda görmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Belediyeden "vergi" hatırlatması

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, emlak, iş yeri çevre temizlik ve ilan, reklam, tabela vergilerinin ikinci taksitinin 30 Kasım'a kadar ödenmesi gerektiğini belirtti.

Çöplü, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları, mağdur olmamaları için ikinci taksit ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Vergilerin her yıl iki taksit halinde ödendiğini hatırlatan Çöplü, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ödemeleri belediye veznelerinden, Halk Bank ve Deniz Bank gişelerinden, tahsilat noktalarından ve PTT şubelerinden yapılacağı gibi belediyenin www.corum.bel.tr adresindeki resmi internet sayfasından da online olarak yapabilirler."