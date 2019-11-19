Çorum'dan kısa kısa

Çorum'daki mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Kentte kış aylarında yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda muhtarlar, mahallelerine verilen hizmetlerden dolayı Aşgın'ı teşekkür etti.

Aşgın, ziyarette yaptığı açıklamada, Çorum'un bütün mahallelerine eşit hizmet götürmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Hz. Muhammed'in adalet anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Aşgın, "Peygamberimiz nasıl yapmışsa, nasıl davranmışsa öyle yaparız. Peygamberimiz asla ayrım yapmamıştır. Kabe'nin anahtarını bile liyakatten dolayı bir gayrimüslüme vermiştir. Biz de ayrım yapmadan çalışmaya gayret ediyoruz." dedi.

Seçim döneminde adil, liyakat esaslı ve istişareyle çalışmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Adayken söylediğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Mahallelere gelmemiz, muhtarlarla görüşmelerimiz hep bundan dolayı. Biz yanlış yapmak istemiyoruz. İstişare ile iş yapmak istiyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda adaletle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün muhtarlarımızın burada olması bana onur verdi, gurur verdi. Bu birlikteliğimiz şehrimize yapacağımız hizmetlerle taçlanarak, artarak devam edecek."

Çorum'da bilardo hakem kursu başlıyor

Çorum'da Bilardo Federasyonunca Bilardo Hakem Kursu düzenlenecek.

22-24 Kasım tarihlerinde Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek kursta eğitim, Bilardo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Körekoğlu tarafından verilecek.

Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç, yaptığı yazılı açıklamada, katılım şartlarının federasyonun internet sitesinde yayınlandığını belirtti.

Gerekli evrakların 22 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerektiğini belirten Taç, "Bilardo branşı 2019 yılında okul sporlarına dahil edilmesi nedeniyle gerek il içi gerekse bilardo hakemlerimiz yurdumuzun dört bir yanında görev alabileceklerdir." ifadesini kullandı.

13 memur, yemin etti

Çorum İl Özel İdaresinde görev yapan 13 aday memurun asaleten memurluğu onaylandı.

2017 yılında ÖSYM tarafından yapılan Merkez Yerleştirme Sınavıyla Çorum İl Özel İdaresi'ne atanan 13 aday memur, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimlerini tamamladı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan aday memurlar için İl Özel İdaresi toplantı salonunda yemin töreni düzenlendi.

Törende yemin eden memurların asaleti onaylandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, asaleti onaylanan memurları tebrik ederek, memuriyet ve özel hayatlarında başarı diledi.

8. Çorum Tarım Fuarı

Çorum'da 8. Çorum Tarım Fuarı, 21 Kasım'da açılacak.

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksi'nde yapılacak fuara 500 civarında firmanın katılması bekleniyor.

Fuarın organizasyon firmasının yetkilisi Fevzi Atasagun, kentteki bir restoranda gerçekleşen Tarım Fuarı Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyonun her yıl daha da büyüdüğünü söyledi.

Çorum'un tarım fuarında marka haline geldiğini belirten Atasagun, "Fuarda tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdiler sergilenecek. Ayrıca tarafların alım, satım ve bilgi alışverişi imkanı elde edecek." dedi.

Atasagun, 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek fuara tüm Çorum halkını davet etti.

Toplantıya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.