Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çorum'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorum'da şehir yaşamını kolaylaştıracak ve konforu artıracak akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek amacıyla ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasında "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" düzenlenecek.

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Çorum'da şehir yaşamını kolaylaştıracak ve konforu artıracak akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek amacıyla ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasında "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" düzenlenecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, teknolojinin şehirdeki günlük hayata uyarlanmasındaki sürecin en iyi gençler tarafından algılanabileceğini düşündüğünü, bu nedenle yarışmayı öğrenciler arasında yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin Çorum'a dair fikir ya da projelerini 27 Aralık'a kadar belediyeye teslim edebileceğini bildiren Aşgın, şunları kaydetti:

"Yarışma değerlendirmesi 30 Aralık 2019-2 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar 3 Ocak'ta açıklanacak.

Yarışmaya Çorum Belediyesinin faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürütülen 'A Roadmap For Smart City' projesine ait http://www.smarttwinning.org adresinde bulunan başvuru formu doldurularak katılım sağlanacaktır."

"Hayvanların tırnağı yılda 2 kez kesilmeli"

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, tırnak bakımı yapılmayan büyükbaş hayvanların enfeksiyon riski taşıdığını dile getirerek, hayvanların tırnağının 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez kesilmesi gerektiğini belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, besicileri hayvanların tırnak bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

Bakımları yapılamayan kültür ırkı sığırlarda ayak problemleri vakalarında artış gözlendiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Tırnak bakımı yapılmayan hayvanların tırnakları arasında biriken pislikler enfeksiyona sebebiyet veriyor. Tırnağında enfeksiyon oluşan hayvan ayakta durmakta güçlük çeker. Ayakta duramayan hayvan yemliğe gidemediğinden yeterince beslenemez. Bu durum da hayvanlarda et, süt gibi ekonomik kayıplara neden olur. Hayvanların tırnağının 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez kesilmesi gerekiyor. Sığırlardaki topallamanın tamamına yakını ayak ve tırnak hastalıklarından kaynaklanıyor. Topallayan hayvanlarda yem tüketimi azalır, süt ve döl verimleri düşer. Sığırların tırnak ve ayak bakımlarının yapılması ve ayak hastalıkları konusunun ciddiye alınması gerekir."

Gür'den zincir marketlere ilişkin yasa teklifine destek

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, zincir marketlerin açılışı ve çalışma saatlerini düzenleyecek yasa teklifini desteklediğini bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemenin küçük esnafı rahatlatacak bir çalışma olduğunu vurguladı.

TBMM gündemine gelmesi beklenen teklife göre aynı caddede onlarca marketin açılamayacağını, belli bir nüfus kriteri belirlenip belli sayıda market açılmasına izin verileceğini anlatan Gür, "Bu yasa teklifi, küçük esnaf adına olumlu bir gelişmedir. Avrupa ülkelerinde büyük marketlerin gerek faaliyet başlangıcı, gerekse çalışma şartları belli kriterlere bağlanmıştır. Ülkemizde de bu kriterlerin uygulanacak olması olumlu bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünde devir teslim

Çorum Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığınca görevden alınarak yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İdari Genel Sekreter Yardımcısı Yakup Sarı atandı.

Görev değişikliği nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğünde devir teslim töreni düzenlendi.

Görevini çiçekle karşıladığı Sarı'ya devreden Yılmaz, daha sonra kurum personeliyle vedalaşarak Çorum'dan ayrıldı.

Sarı ise kendisini karşılayan personelle tanıştıktan sonra görevine başladı.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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