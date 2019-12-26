Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, MHP'nin Türk siyasi hayatının önemli bir aktörü olarak göz ardı edilemeyecek bir konuma eriştiğini söyledi.

Onan, Yönetim Kurulu üyeleriyle kentteki bir restoranda düzenlenen 2019 değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, MHP'nin, halkın teveccühüyle iktidar veya muhalefet görevini yüklenen, TBMM'de temsil edilmediği dönemlerde bile siyaset ve demokrasiye önemli katkılar sunan bir parti olduğunu ifade etti.

MHP'nin, son elli yılda Türk siyasetinin temel taşlarından biri olmayı başardığını dile getiren Onan, "Türk devletinin bekası, Türk milletinin

huzuru ve refahı ekseninde Türk siyasi hayatının önemli bir aktörü

olarak göz ardı edilemeyecek bir konuma erişmiştir." dedi.

MHP'nin ilkesel duruşunu Çorum'da en iyi şekilde yansıtmaya çalıştıklarının vurgulayan Onan, şunları kaydetti:

"Şahsım ve değerli yönetici arkadaşlarımız ile bu kutlu görev verildiğinde hissettiğimiz ilk günkü azim, heyecan ve coşkumuzu

günümüzde de taşıyoruz. Bu ulvi davanın bayrağını yükseklerde

dalgalandırmak için, azimle durmadan, yorulmadan, bir an olsun sapmadan

hareketimizin temsilcileri olarak dava arkadaşlarımızla birlikte,

kalbimizde aynı iman, bileğimizde aynı güç, aklımızda aynı ülkü,

içimizde aynı ruhla görev yapmanın gururunu taşıyacağız."

Mili Eğitim Müdürü Sarı'dan okullara tanışma ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Bilim Sanat Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu ve Gazipaşa Ortaokulunu ziyaret etti.

Sarı, göreve yeni başlaması nedeniyle kurumları tanımak amacıyla düzenlediği ziyaretlerde okulların fiziki imkanlarını inceledikten sonra yöneticilerden okulların eğitim ve öğretim durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde öğrencilerle de bir araya gelen Sarı, sohbet ettiği öğrencilerin talep ve önerilerini de dinledi.

Sarı, eğitim öğretim faaliyetlerinden dolayı okul yönetici ve eğitimcilerine teşekkür etti.

Tıp öğrencileri 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ni gezdi.

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Çetin'in rehberliğindeki ziyarette öğrenciler müzenin sinema salonunda 15 Temmuz gecesi videolarını izledi.

Ardından fotoğraf sergisini gezen öğrenciler, Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin bal mumu heykellerini ve kişisel eşyalarını inceledi.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ziyaretlerinin gruplar halinde devam edeceği bildirildi.