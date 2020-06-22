Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'dan kısa kısa

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin zayi olmaması için biçerdöver kontrollerine başladıklarını bildirdi.

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Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin zayi olmaması için biçerdöver kontrollerine başladıklarını bildirdi.

Sarı, hasat çalışmalarına başlayan çiftçileri ziyaret ederek, ekiplerle birlikte biçerdöverleri denetledi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Sarı, Çorum'da hububat hasadının başladığını ve tarlaların büyük çoğunluğunun biçerdöverle hasat edildiğini söyledi.

Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat sürecinde sap ve tane kaybının ciddi oranlara ulaşabildiğini belirten Sarı, kayıpların önüne geçilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca denetimler yapıldığını aktardı.

Biçerdöver denetimi için kurum bünyesinde ekipler kurduklarını anlatan Sarı, "Hasat dönemi boyunca kontroller yapacağız. Çiftçilerimizin yüzde 2 üzerinde tane kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerini Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Tane ve sap kaybı, milli bir kayıptır. Çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kırkdilim, YKS sınavı için öğrencilere açılacak

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, öğrencilerin hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) erişimini kolaylaştırmak amacıyla tünel çalışması nedeniyle kapalı olan Kırkdilim yolunun geçici olarak ulaşıma açılacağını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada Osmancık, Kargı, Oğuzlar, Dodurga ve Laçin ilçeleri ile köylerinin Çorum'a ulaşımını sağlayan Kırkdilim yolunun, tünel çalışmaları dolayısıyla bir süredir ulaşıma kapalı olduğunu hatırlattı.

Kırkdilim'e alternatif olarak Harmancık yolunun kullanıldığını aktaran Kaya, öğrencilerin YKS'de sınav yerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Kırkdilim'in 27-28 Haziran'da geçici olarak ulaşıma açılacağını belirtti.

226 kişiye iş arama eğitimi

Çorum İŞKUR Müdürlüğü bünyesinde kurulan İş Kulübünce 226 kişiye uygulamalı iş arama eğitimi verildi.

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki engelli, eski hükümlü, üniversite öğrencileri, çeşitli kurumların kursiyerlerleri, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin iş aramalarına yardımcı olmak amacıyla eğitimi programı düzenlediklerini bildirdi.

Eğitimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla internet üzerinden devam ettiğini belirten Şahan, "İşsiz vatandaşlarımız, İş Kulübü eğitimlerine katılmak ve iş arama sürecinin tamamını yönetebilmek için ihtiyaç duyacağı, bireysel farklılıkları dikkate alan işbirlikçi yöntem desteği için bize ulaşabilir. Program, öz geçmiş hazırlama, uygulamalı iş mülakatı teknikleri, iş arama kanallarının etkin kullanımı gibi birçok eğitim ve etkinliklerden oluşmaktadır. İŞKUR'un bütün hizmetlerinde olduğu gibi İş Kulübü eğitimleri de ücretsizdir." ifadelerine yer verdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Orhan Sarı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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