Çorum FK: 2-3 - Son Dakika

Çorum FK: 2-3

14.10.2020 17:51
Çorum FK: 2-3, System.String[]

STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Selman Timur (xx), Mustafa Yüksel (xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xx) - Gökhan Kurumuş (xx), Metin Yüksel (xx) (Dk. 84 Erdi Can Şehit x), Ahmet Hakan Şahin (xx), Emir Özsoy (xxx) (Dk.

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Selman Timur (xx), Mustafa Yüksel (xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xx) - Gökhan Kurumuş (xx), Metin Yüksel (xx) (Dk. 84 Erdi Can Şehit x), Ahmet Hakan Şahin (xx), Emir Özsoy (xxx) (Dk. 67 Denis Taşkesen x), Selimcan Temel (xx), Abdulkadir Kuzey (xx), Caner Solmaz (xx), Oğuz Çetinkaya (xx), Bilal Yıldırım (xx), Ali Aydemir (xxx) (Dk. 70 Fatih Üge x)ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay (xx) - Mehmet Seyfettin Sedef (xx) (Dk. 40 Nafican Yardımcı x), Salih Zafer Kurşunlu (xx), Umut Kaya (xxx), Cengiz Ötkün (xx) (Dk. 65 Kıvanç Kaya xxx), Muhammet Fettahoğlu (xx) (Dk. 40 Onur Kolay x), Yılmazcan Taşkıran (xx) (Dk. 65 Mikail Albayrak x), Mete Yıldız (xx) (Dk. 40 Kerem Çağatay x), Eren Tokat (xx), Tarık Mayhoş (xx), Sinan Kurumuş (xxx)GOLLER: Dk. 21 Ali Aydemir, Dk. 37 Emir Özsoy (İnegölspor) - Dk. 68 (P) Umut Kaya, Dk. 85 (P) Sinan Kurumuş, Dk. 90+2 Kıvanç Kaya (Çorum FK)SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Oğuz Çetinkaya, Emir Özsoy, Abdulkadir Kuzey, Metin Yüksel (İnegölspor) - Kerem Çağatay, Hasan Hüseyin Akınay, Eren Tokat (Çorum FK)

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı İnegölspor'u 3-2 yenerek 2'nci tura yükseldi.21'inci dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Ali'nin sert vuruşu golü getirdi: 1-0.32'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ali'nin sert vuruşunu kaleci topu son anda kornere çeldi.36'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Abdulkadir'in ara pasında topla buluşan Emir'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.68'inci dakikada İnegölsporlu Denis'in eline topun çarpması sonucu kazanılan penaltıda topun başına Çorum FK'da Umut geçti. Umut'un sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.85'inci dakikada İnegölsporlu Gökhan'ın topa el ile müdahale etmesi sonucu Çorum FK bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Sinan'ın sert vuruşu golü getirdi: 2-2.90+2'nci dakikada gelişen Çorum FK atağında ceza sahasına giren Kıvanç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Maç deplasman ekibinin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.


Çorum FK: 2-3
Çorum FK: 2-3
Çorum FK: 2-3
Çorum FK: 2-3
Çorum FK: 2-3
Çorum FK: 2-3
Çorum FK: 2-3
Çorum FK: 2-3
Çorum FK: 2-3

Metin Yüksel, İnegölspor, İnegöl, Çorum, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çorum FK: 2-3 - Son Dakika Spor

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