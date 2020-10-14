Çorum FK: 2-3

STAT: İnegöl ilçe

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı İnegölspor'u 3-2 yenerek 2'nci tura yükseldi.21'inci dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Ali'nin sert vuruşu golü getirdi: 1-0.32'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ali'nin sert vuruşunu kaleci topu son anda kornere çeldi.36'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Abdulkadir'in ara pasında topla buluşan Emir'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.68'inci dakikada İnegölsporlu Denis'in eline topun çarpması sonucu kazanılan penaltıda topun başına Çorum FK'da Umut geçti. Umut'un sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.85'inci dakikada İnegölsporlu Gökhan'ın topa el ile müdahale etmesi sonucu Çorum FK bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Sinan'ın sert vuruşu golü getirdi: 2-2.90+2'nci dakikada gelişen Çorum FK atağında ceza sahasına giren Kıvanç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Maç deplasman ekibinin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.