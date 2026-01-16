Çorum FK 4-1 ile galip, Eroğlu öz eleştiri yaptı - Son Dakika
Spor
Spor

Çorum FK 4-1 ile galip, Eroğlu öz eleştiri yaptı

Çorum FK 4-1 ile galip, Eroğlu öz eleştiri yaptı
16.01.2026 22:51
Çorum FK, Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Eroğlu, eksikleri tamamlayacaklarını söyledi.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adana Demirspor maçının ardından, "Sonuçta 3 puan kazandık, önemli ama takım içerisinde kendimizi eleştireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Çorum FK, evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 3 puan kazandıklarını ama eksiklerini tamamlamak için takım içerisinde özeleştiri yaparak gelecek haftaya daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Adana Demirsporlu oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik eden Eroğlu, "Bizim için kolay görünen bir maç. Aslında bu tip maçlar çok zordur. Adana Demirsporlu gençleri tebrik etmek istiyorum, onlar da iyi oynadılar. Maçın başlangıcında attığımız gol, ofsayt ile iptal edilen goller. Bu tip maçlarda erken yakaladığın goller avantajlı oluyor. Kaçırdığımız birçok pozisyon var. Tabii değerlendiremeyince rakibin direnci artıyor ve kalemizde bir golü gördük. Oyun anlamında zaman zaman üretken bir oyun olsa da skor alamayınca rakip daha da direnç gösterdi. Yaptığımız müdahaleler, oyun değişiklikleriyle maçı kazandık. Kolay görülen maçlar hep zordur. Konsantrasyonun yüksek olması gerekiyor. Biz de en iyi şekilde hazırlandık ama maçın başında yakalayamadığımız skor son bölüme taşındı. Son 10 dakikada bulduğumuz gollerle kazandık. Sonuçta 3 puan kazandık, önemli ama takım içerisinde kendimizi eleştireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. - ÇORUM

Son Dakika Spor Çorum FK 4-1 ile galip, Eroğlu öz eleştiri yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
