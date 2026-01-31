Çorum FK, Keçiörengücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çorum FK, Keçiörengücü'nü 1-0 Yendi

Çorum FK, Keçiörengücü\'nü 1-0 Yendi
31.01.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, 23. haftada Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Braian Samudio dk. 61), Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 70), Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 90+2), Thiam, Oğuz Gürbulak (Ferhat Yazgan dk. 61), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Danijel Aleksic dk. 70)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Cemali Sertel, İbrahim Zubairu, Kerem Kalafat

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Odise Roshi (Ousmane Diaby dk. 90+3), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Halil Can Ayan dk. 90+3), Wellington, Hakan Bilgiç (Süleyman Luş dk. 81), Francis Ezeh, İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 81), Mame Diouf, Antenor Junior Fernandes

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Ali Akman, Andre Sitoe, Tahsin Özler, Alper Burak Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Thiam (dk. 87) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Braian Samudio (Çorum FK), Emre Satılmış, Francis Ezeh, İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü) - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Keçiörengücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:37:51. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum FK, Keçiörengücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.