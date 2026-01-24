Çorum FK Sarıyer ile Karşılaşıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Hakan Ülker yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Attamak, maçta forma giyemeyecek
Ligde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 35 puan toplayan Çorum FK, 5. sırada yer alıyor.
