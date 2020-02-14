Çorum kurtulmuş'tan 'kadir şeker' açıklaması: adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum kurtulmuş'tan 'kadir şeker' açıklaması: adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz - Son Dakika

Çorum kurtulmuş'tan 'kadir şeker' açıklaması: adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz

6 saat önce

Kurtulmuş'tan 'Kadir Şeker' açıklaması: Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruzAK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Konya'da Özgür Duran'ı iddiaya göre, sevgilisi Ayşe D.

Kurtulmuş'tan 'Kadir Şeker' açıklaması: Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Konya'da Özgür Duran'ı iddiaya göre, sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak, ölümüne neden olan Kadir Şeker ile ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, 'İlmi ve İçtimai Yönleriyle İskilipli Mehmed Atıf Efendi Sempozyumu'na katılmak için geldiği Çorum'da valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, gazetecilerin sorusu üzerine, Konya'da Özgür Duran'ı iddiaya göre, sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak, ölümüne neden olan Kadir Şeker ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kurtulmuş, " Türkiye'nin çok hassas bir şekilde takip ettiği dava olacaktır. Adaletin yerini bulmasını biz de temenni ediyoruz. Tabi soruşturma aşamasında olan bir konu hakkında 'Şöyledir, böyledir' diyerek bir şeyler söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama bütün Türkiye hassasiyetle buradan adaletin gerçekleşmesini ve gerçekten birisine yardım ederken bu sonuçla karşılaşan Kadir'in bu yargılamada bir şekilde kurtulmasını bekliyor. Dolayısıyla soruşturma devam ediyor, vakit var. Bu soruşturma bir süreç alacaktır" diye konuştu.

Çorum kurtulmuş'tan 'kadir şeker' açıklaması: adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:49 Kaynak: DHA
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