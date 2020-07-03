"Çorum olayları"nın 40. yılı - Son Dakika

"Çorum olayları"nın 40. yılı

Çorum'da 1980 yılında "Çorum olayları" olarak anılan olaylarda yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Çorum'da 1980 yılında "Çorum olayları" olarak anılan olaylarda yaşamını yitirenler törenle anıldı.

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Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, 40 yıl önce hayatını kaybeden 57 kişi için Kadeş Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerlerle kapatılan meydandaki programa katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı.

Burada, ellerinde "Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlarla bir araya gelenler, çeşitli sloganlar attı.

Platform sözcüsü Ahmet Özler, yaptığı konuşmada, olayda hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

"Uzun yıllardır yaptığımız Çorum katliamını anma programlarında Avrupa'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi birlikleri, Alevi-Bektaşi dernekleri adına konuşmalar yapılıyor. Bunların bazılarına Çorum'da yaşayan yurttaşlar olarak biz katılmıyoruz, onaylamıyoruz." ifadesini kullanan Özler, "Ama Çorum halkının şunu anlamasını istiyoruz, onlar da yaralı, dertli, kendi acılarından düşünceleri, bakış açıları var. Bunları ortaya koyuyorlar, onların düşüncelerine saygı duymamız gerekiyor." dedi.

Yaptıkları etkinlikler, mezar ziyaretleri ve panellerle Çorum olaylarını unutturmak istemediklerini anlatan Özler, "İki talebimiz var. Birincisi, bu katliam insanlığa karşı suçtur, zaman aşımı işlemez. Yeniden yargılama açılsın, katliamın asıl sorumluları bulunsun, yargılansın ve tarih önüne dikilsin. İkincisi, bu meydana bir barış anıtı dikilsin." diye konuştu.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Örgütlenme Sorumlusu Mehmet Ali Çankaya da konuşmalarında, 40 yıl önce yaşanan olayların insanlık tarihine kara bir leke olarak düştüğünü, hayatını kaybedenleri anmayı sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, "40 yıl önce Çorum'un kardeşliğine, sevgisine, birlikteliğine sıkılan kurşunlar son bulsun. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik, yaşasın sevgi." diyerek, iki beyaz güvercin uçurdu.

Programa HDP milletvekilleri Zeynel Özen ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

Özler, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çorum olayları'nın 40. yılı - Son Dakika

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