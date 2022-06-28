Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

28.06.2022 19:29

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddet yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddet yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

İlçede sabah başlayan yağış, öğlen şiddetini artırdı. Yağış, Belkavak Deresi ile Temençe Çayı'nın taşmasına neden oldu. Sel suyu, Çiftlikler Mahallesi'ndeki buğday ekili arazide zarara neden oldu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yağışın ardından Çiftlikler Mahallesi'ne giderek, incelemelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sait Ekici ve Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner'in de katıldığı incelemede Gelgör, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

Gelgör, AA muhabirine, taşkın nedeniyle ev ve iş yerlerinde zarar oluşmadığını, tarım arazilerinde ise ilgili kurumlar tarafından zarar tespit çalışması yapılacağını söyledi.

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KASTAMONU - Şiddetli yağış etkili oluyor (2) KASTAMONU - Şiddetli yağış etkili oluyor (2) Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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