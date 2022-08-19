Sungurlu'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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Sungurlu'da trafik kazası: 7 yaralı

19.08.2022 18:05
Sungurlu'da trafik kazası: 7 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mutlu C. yönetimindeki 06 HK 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkarttı. Kazada sürücü Mutlu C. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Perizat C., Tuana Defne C., Kerime C., Fahrettin C., Kumsal C. ve Dilber C. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Delice Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Öte yandan, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında bir başka trafik kazası meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Her iki trafik kazası ile ilgili olarak başlatılan soruşturmaların devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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