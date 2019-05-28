Son Dakika Haberleri: ÇOSB'den 20 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında
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ÇOSB'den 20 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında

1 saat önce

İstanbul Sanayi Odasının 2018 verilerine göre hazırlamış olduğu 'Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu' listesinde, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 20 sanayi kuruluşu yer aldı.

ÇOSB'den 20 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında, System.String[]
İstanbul Sanayi Odasının 2018 verilerine göre hazırlamış olduğu 'Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu' listesinde, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 20 sanayi kuruluşu yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan, Türkiye'nin sanayi konusundaki en kapsamlı ve uzun soluklu çalışması olan 'Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu' araştırmasının 2018 yılı rakamları açıklandı. Çalışmanın bu yılki raporunda yine Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 20 firma Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer almayı başardı. Geçen yıl ÇOSB'den 16 firma, İSO'nun 2017 en büyük 500 firma listesinde yer almıştı.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Çerkezköy'deki fabrikalar ise şu şekilde açıklandı; Arçelik A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş., Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Hema Endüstri A.Ş., Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş., Deva Holding A.Ş., Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş., Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş., Farplas Otomotiv A.Ş., Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş., Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş., Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş., Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş., Özer Metal Sanayi A.Ş., Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş., Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş., Umur Basım San. ve Tic. A.Ş., Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş., Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş., Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş., Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş., Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş., ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:51 Kaynak: İHA
İstanbul, Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Türkiye, Ekonomi
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