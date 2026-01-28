Coşkun Keskiner'in Zorlu Bisiklet Yolculuğu - Son Dakika
Coşkun Keskiner'in Zorlu Bisiklet Yolculuğu

Coşkun Keskiner\'in Zorlu Bisiklet Yolculuğu
28.01.2026 11:15
Samsunlu öğretmen Coşkun Keskiner, 7 bin kilometre pedal çevirerek Everest Base Camp'e ulaştı.

Samsunlu beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunu Coşkun Keskiner, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için çıktığı bisiklet yolculuğunda 7 bin kilometre pedal çevirerek Nepal'e ulaştı. Keskiner, zorlu yolculuğun ardından 5 bin 364 metre yüksekliğindeki Everest Base Camp'e bisikletiyle ulaşmayı başardı.

Samsun'da yaşayan 35 yaşındaki Coşkun Keskiner, dünyanın en yüksek dağı Everest'i bisikletiyle görmek için Samsun'daki evinden yola çıktı. Aylar süren yolculuğunda Türkiye, İran, Hindistan ve Nepal'i geçen Keskiner, toplamda 7 bin kilometrelik parkuru tamamladı. Nepal'e ulaştıktan sonra asıl hedefi olan Everest Base Camp'e çıkan Keskiner, bisikletle çok az kişinin denediği bir rotayı başarıyla tamamladı.

"Sonunda hayalimi gerçekleştirdim"

Yaşadığı süreci anlatan Coşkun Keskiner, "Bisikletimle dünyanın en yüksek dağını görebilmek için Samsun'daki evimden yola çıkarak Nepal'e kadar bisiklet sürdüm. Yaklaşık 7 bin kilometrelik bir serüvenin ardından bu hedefime ulaştım. Nepal'e vardıktan sonra da asıl hedefim olan 5 bin 364 metre yüksekliğindeki Everest Base Camp'e çıktım. Bu rota yürüyüşçüler arasında oldukça meşhur ancak bisikletle çok fazla denenmiyor. Uzun yıllardır 'acaba yapabilir miyim' diye düşünüyordum. Sonunda hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

"47 derece sıcaklıkta su ve yiyecek bulmak çok zordu"

Yolculuğunun bin kilometresini Türkiye'de tamamladığını belirten Keskiner, "Yaklaşık 3 bin 500 kilometre İran'da, 2 bin kilometre Hindistan'da, kalan kısmı ise Nepal'de geçti. Yolculuk boyunca çok güzel anılar biriktirdim ama ciddi zorluklar da yaşadım. İran'ın son bin kilometresi neredeyse tamamen çöldü. Yerleşim yeri yok denecek kadar azdı. 47 derece sıcaklıkta su ve yiyecek bulmak çok zordu. Kum fırtınasına yakalandım" diye konuştu.

"Pakistan sınırında savaş vardı"

Pakistan sınırında savaş nedeniyle beklemek zorunda kaldığını ifade eden Keskiner, "Pakistan sınırına geldiğimde Hindistan-Pakistan savaşı nedeniyle sınır kapalıydı. Haftalarca sınırda bekledim. Savaş sona ermesine rağmen sınır açılmayınca rotamı değiştirmek zorunda kaldım. Hindistan'a uçtum ancak bisikletim İran Havalimanı'nda kaldı. Hindistan'da bisikletimin bana ulaşması için yaklaşık bir ay bekledim" ifadelerini kullandı.

Muson yağmurlarında 2 bin kilometre pedal

Muson yağmurları altında binlerce kilometre pedal çevirdiğini söyleyen Keskiner, "Bisikletim geldikten sonra tekrar yola çıktım. Bu kez muson yağmurlarına yakalandım ve yaklaşık 2 bin kilometreyi yağmur altında sürdüm. Everest Base Camp'e çıkarken çok fazla basamak var. Asıl zorluk da burada başlıyor. 3 bin 500 metrelerden sonra oksijen seviyesi ciddi şekilde düşüyor. Gece uyuyamadım, nefes almakta zorlandım" dedi.

"Sponsorum olmadan bu yolculuğu yapıyorum"

Hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Keskiner, "5 bin 364 metreye çıktığınızda etrafınızda devasa dağlar var. Orada insan bu evrende ne kadar küçük olduğunu hissediyor. Şu anda bisiklet turlarıma devam ediyorum ve Vietnam'dayım. Herhangi bir sponsorum yok. Kendi imkanlarımla bu yolculukları yapıyorum. Türkiye'ye dönüp çalışıyor, sonra yeniden yola çıkıyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Son Dakika Yerel Coşkun Keskiner'in Zorlu Bisiklet Yolculuğu - Son Dakika

SON DAKİKA: Coşkun Keskiner'in Zorlu Bisiklet Yolculuğu - Son Dakika
