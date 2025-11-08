"Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı
08.11.2025 02:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de tutuklu bulunan "Cehennem Melekleri" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Necati Arabacı hakkındaki tahliye kararına itiraz kabul edildi. Mahkeme yeniden tutuklama kararı verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Arabacı hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme, Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

GEÇEN AY TUTUKLANMIŞTI

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

'Köln'ün babası' olarak tanınan 53 yaşındaki Arabacı'nın, kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mahkeme, Güncel, İzmir, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsung, Hyundai ve Nvidia’nın CEO’ları aynı masada Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada
Trump’ın basın toplantısında korku dolu anlar İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı Trump'ın basın toplantısında korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı
Sındırgı’da 4,2 büyüklüğünde deprem Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
45 ilde dev FETÖ operasyonu 178 şüpheli yakalandı, 67’si tutuklandı 45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı
Trump tarihi anlaşmayı duyurdu: Özbekistan 100 milyar doları aşkın alım ve yatırım yapacak Trump tarihi anlaşmayı duyurdu: Özbekistan 100 milyar doları aşkın alım ve yatırım yapacak

08:09
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
04:49
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
23:27
ABD’de bir Türk polis tarafından öldürüldü
ABD'de bir Türk polis tarafından öldürüldü
22:09
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede
20:24
Türkiye, aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında ’’Soykırım’’ suçundan yakalama kararı çıkarttı.
Türkiye, aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında ''Soykırım'' suçundan yakalama kararı çıkarttı.
18:34
Kastamonu’da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 08:30:52. #7.12#
SON DAKİKA: "Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.