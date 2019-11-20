Çotanak Stadı ve Millet Bahçesi projesi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, fiziki gerçekleşmesi yüzde 84,32'ye ulaşan yeni stadyumun tamamlanmasıyla eski stadın yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin proje sürecinin başlayacağını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile TOKİ'nin Giresun'a yaptığı ve yapacağı yatırımlar hakkında toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Giresun Atatürk Stadının yerini yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin büyük oranda olgunlaştığını aktaran Öztürk, Giresun Belediyesinin de önerileri dikkate alınarak son halinin çalışıldığı bilgisini verdi.

Öztürk, Millet Bahçesi projesinde bol bol yeşil alan olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Girişte insanları karşılayan su havuzları, fıskiyeler, süs havuzları, koşu ve yürüyüş yolları, egzersiz alanı, çoklu spor sahası, tırmanma oyun yamacı, çim kayağı, serbest çayır alanları, öğreti bahçeleri, dinlenme alanları, kıraathane, bisiklet parkı, çocuk oyun alanları, renk renk bitkiler, yeşilin her tonu ağaçlar yer alacak. Ayrıca Millet Bahçesi alanı ile İnönü Caddesi arasında kot farkı bulunduğundan parkın bu bölümü hafif eğimle düzenlenecek, insanlarımızın deniz manzaralı oturacağı seyir terasları yapılacak. Bu alanların alt kısımlarına ise o bölgenin ihtiyacının karşılanacağı otopark düzenlenecek. Bu proje ile Giresun'umuzun marka değerinin yükselmesi yanında yeşil Giresun'umuzun sıfatına yakışır bir bahçe olacak."

Ayrıca Giresun'a TOKİ aracılığı ile yapılan daha birçok yatırım olduğunu ifade eden Öztürk, bin kişilik yurt, 1 sosyal tesis ve taşıt köprüsü, Bulancak ilçesine 228 konut ile merkeze inşa edilen yeni stadyum projelerinin devam ettiğini aktardı.

Sabri Öztürk, yeni stadyumla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kasım 2019 itibarıyla ödeme ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 84,32'dir. Stadyumda büyük oranda imalatta son aşamalara geçilmiş olup, futbol sahası hibrit çim altyapı imalatları devam etmektedir. Havuz inşaatı imalatlarının yaklaşık yüzde 80'i bitirilmiştir, kalan imalatların yapımı devam etmektedir. Atletizm pisti, yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmalarına başlanmış olup imalatlara hız verilmiştir."

Atletizm pisti, antrenman sahaları, otopark ve peyzaj imalatlarının yapımına engel teşkil eden yüksek gerilim hattının deplase işlemlerinden kaynaklı imalat kaybına dikkati çeken Öztürk, yüklenici firma tarafından stadyumun 120 gün içerisinde stadyumu tamamlamayı planladığını belirtti.

Öztürk, yeni stadyumun tamamlanmasıyla Giresun Atatürk Stadı'nın bulunduğu alanın Millet Bahçesine dönüştürülme sürecinin başlayacağını kaydetti.