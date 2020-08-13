COVID-19 döneminde en önemli değişiklik "yiyecekleri dezenfekte etmek" - Son Dakika

COVID-19 döneminde en önemli değişiklik "yiyecekleri dezenfekte etmek"

Sabri Ülker Vakfı'nın uluslararası bir çalışma kapsamında COVID-19 döneminde tüketicilerin gıdaya olan yaklaşımını ve değişen yeme davranışlarını tespit amacıyla Türkiye genelinde yürüttüğü araştırmada güçlü bulgulara ulaşıldı.

COVID-19 döneminde en önemli değişiklik

12 ilde yapılan araştırmaya göre, tüketiciler gıda tedarikinden duydukları endişe nedeniyle makarna, bakliyat ve un ürünlerini stokladı. Ara öğüne verilen önem artarken, planlı alışveriş yapanların sayısı yükseldi.

COVID-19 salgını sırasında kişilerin gıdaya ve beslenmeye karşı tutum ve davranışlarında görülen önemli değişiklikleri belirlemek için tasarlanan ve birçok uluslararası kuruluşun desteğiyle dünya çapında sürdürülen araştırmanın Türkiye ayağında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Sabri Ülker Vakfı'nın Akademetre işbirliğiyle Türkiye genelindeki 12 ilde 600 kişiyle online anket yöntemiyle yaptığı çalışmada, koronavirüs nedeniyle kısa ve uzun vadedeki beslenme alışkanlıklarındaki tüm faktörler için önemli veriler elde edildi. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19 salgını ekmek tüketiminden ara öğün alışkanlıklarına, paket servislerden planlı alışverişe kadar beslenmeyle ilgili pek çok davranışta belli başlı değişiklere yol açtı. Araştırmadan elde edilen veriler özetle şöyle:

ANA BESİN GRUPLARI VE BU BESİNLERİN SATIŞ KANALLARI DEĞİŞTİ

COVID-19 döneminde temel gıda unsurlarını kendisi satın alanların oranı yüzde 1,2 oranında azaldı. Kamu veya belediye yardım kurumlarından temel gıda unsurlarını temin edenlerin oranı ise yüzde 1,6 oranında arttı.

Taze meyve ve sebzeyi semt pazarından satın alanların oranında ciddi oranda azalma meydana geldi. Ekmek, süt ve peynir gibi taze gıdalar ile taze olmayan gıdaların satın alındığı bakkal ve semt pazarı gibi satış noktalarının tercih edilme oranlarında ise değişiklik olmadı.

İndirim marketlerini tercih edenlerin oranı arttı. E-ticaret sitelerinin kullanımı COVID-19 öncesine göre arttı.

COVID-19 döneminde ekmek, süt ve peynir gibi taze ürünlerin satın alınma sıklığı düştü. Taze meyve-sebze, et-balık ve taze olmayan gıdalarda ise değişiklik olmadı.

ARA ÖĞÜN TÜKETİMİ ARTTI, PAKET SERVİS AZALDI

Pandemide evde geçirilen süre artışıyla doğru orantılı olacak şekilde tüm öğünlerin evde hazırlanma ve tüketim oranlarında anlamlı bir yükseliş göze çarptı. En yüksek artış ise ara öğünlerde oldu. COVID-19 öncesi evde ara öğün hazırladığını ve tükettiğini belirtenlerin oranı yüzde 17,2 iken, COVID-19 sürecinde bu oran yüzde 42,5'e yükseldi. Diğer yandan evde öğle yemeği hazırlayıp tüketenlerin oranı da yüzde 75,2'den yüzde 90'a yükseldi.

Hiç öğün atlamadığını belirtenlerin oranı COVID-19'dan önce yüzde 46,5 iken, COVID-19 döneminde bu oran yüzde 50,2'ye yükseldi

COVID-19 öncesinde her 10 kişiden 5'i evde yemek tüketimi için paket servisi yapan yerleri tercih ederken, COVID-19 süreci boyunca yalnızca her 10 kişiden yaklaşık 3'ü paket servisi yapan yerleri tercih etti.

DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNE DEVAM

Koronavirüs döneminde ekmek ve süt tüketim sıklığı anlamlı bir şekilde azaldı. COVID-19 öncesi her gün ekmek yediğini söyleyenlerin oranı yüzde 48,7 iken, bu oran COVID-19 döneminde yüzde 43'e düştü.

Bu dönemde taze meyve-sebze, çikolata-şeker ve pasta-bisküvi, taze et, taze balık tüketim sıklıkları ise arttı.

Dondurulmuş gıdaların, tüketmeye hazır yemeklerin, tüketim sıklıkları bu dönemde fazla değişmedi.

DIŞARIDA YEMEYİ BIRAKTIK

Uzaktan çalışmaya bağlı olarak iş yerindeki yemekhanelerde yemek yeme sıklığı hayli azaldı. Diğer yandan restoran ve kafe gibi yerlerin çoğunlukla kapalı olmasına bağlı olarak bu yerlerde yemek yeme sıklığı da düştü.

Sokak satıcıları da COVID- 19 döneminde daha az tercih edilen yemek yeme noktaları oldu.

Gıda için daha çok para harcandı, organik ürüne ilgi arttı

COVID-19 döneminde katılımcıların yüzde 55'inden fazlası yiyecek tüketimlerinin ve yiyecek için harcadıkları paranın arttığını belirtti.

Bu dönemde organik ürün alışverişinin arttığını belirtenlerin oranı da yaklaşık yüzde 40 arttı.

Ankete katılanların yüzde 48,3'ü, planlı market/gıda alışverişinin arttığını ifade etti.

Katılımcıların yaklaşık yarısı, büfe gibi yiyecek satan noktalara gitme sıklıklarının bu dönemde azaldığını söyledi.

EN FAZLA MAKARNA, BAKLİYAT VE UN STOKLANDI

COVID-19 süresince, katılımcıların yüzde 15'i gıda stoklarının arttığını belirtti. En fazla stoklanan ürünler makarna, bakliyat ve un oldu.

Her 10 kişiden yaklaşık 1'i COVID-19 döneminde genel olarak gıda davranışlarında değişiklik olduğunu belirtti. Davranışlardaki en önemli değişiklik "yiyecekleri dezenfekte etmek" oldu.

SOSYAL MESAFE PANDEMİDEN SONRA DA DEVAM EDER

Her 10 kişiden 4'ü marketlerdeki sosyal mesafe kuralının günlük yaşam normale dönse de devam edeceğini belirtti.

Bu dönemde gıda tedariki ile ilgili endişe duyduğunu belirtenlerin oranında anlamlı bir artış olurken; katılımcıların yaklaşık yüzde 15'i, virüsün potansiyel etkisine dair endişe düzeylerinin yüksek olduğunu aktardı.

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:18

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık COVID-19 döneminde en önemli değişiklik 'yiyecekleri dezenfekte etmek' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Düne göre yükseliş gösteren altının gramı, 456,2 liradan işlem görüyor Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım? Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı         
09:27
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı         
09:23
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor         
09:23
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar         
08:48
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi         
07:52
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü         
07:18
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı         
00:23
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı         
23:27
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı         
22:58
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?         
22:36
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi         
22:13
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu         
21:53
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı         
20:22
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı         
19:56
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu         
18:58
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti         
17:02
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu         
15:18
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 11:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: COVID-19 döneminde en önemli değişiklik "yiyecekleri dezenfekte etmek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei