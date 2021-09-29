Covid-19 hakkında 100 milyonun üzerinde haber yapıldı - Son Dakika

Medya takip kurumu Ajans Press'in verilerine göre Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere bakıldığında, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 100 milyonun üzerinde haber tespit edildi.

Koronavirüs neredeyse 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alırken, dünyadaki toplam vaka sayısı 232 milyon 783 bin 843'e ulaştı. Bugüne kadar ki Covid-19 yüzünden yaşanan ölüm sayısı ise 4 milyon 765 bin 504 oldu. Johns Hopkins University (JHU) "COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları" verilerinden elde edilen bilgilere göre, 29 Eylül 2021 resmi rakamlarına bakıldığında dünyada koronavirüse yakalanan 232 milyon 794 bin 834 kişi olduğu tespit edildi. Şu ana kadarki toplam vefat sayısı ise 4 milyon 765 bin 120 olarak kayıtlara geçti. Ajans Press'in verilerine medya takip raporuna bakıldığında 2 yılda en çok konuşulan başlık ise Covid-19 salgını haberleri olurken yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 100 milyonun üzerinde haber tespit edildi.

100 MİLYONUN ÜZERİNDE HABER

Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 100 milyonun üzerinde haber tespit edildi. Çıktığı ilk günden beri farklı başlıklarla medyada yer edinen Covid-19 uzun süredir aşı haberleriyle gündeme gelirken, yerli aşı Turkovac'ın Eylül ayı içerisinde medyada 6 bin 105 haberde yer aldığı tespit edildi.

YAŞAM SÜRESİ 6 AYDAN FAZLA KISALDI

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 2020 yılından bugüne insanların yaşam süresi beklentilerinin düşüş yaşadığı görüldü. 29 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre yaşam beklentisinin 6 aydan fazla kısaldığı görülürken, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük azalma olarak kayıtlara geçti. Yaşam süresi beklentisinin en fazla düştüğü ülke ise ABD olarak kayıtlara geçti.

(İHA)