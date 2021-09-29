Üye Girişi
Covid-19 hakkında 100 milyonun üzerinde haber yapıldı - Son Dakika

Covid-19 hakkında 100 milyonun üzerinde haber yapıldı

29.09.2021 10:37
Covid-19 hakkında 100 milyonun üzerinde haber yapıldı, System.String[]

Medya takip kurumu Ajans Press'in verilerine göre Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere bakıldığında, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 100...

Medya takip kurumu Ajans Press'in verilerine göre Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere bakıldığında, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 100 milyonun üzerinde haber tespit edildi.

Koronavirüs neredeyse 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alırken, dünyadaki toplam vaka sayısı 232 milyon 783 bin 843'e ulaştı. Bugüne kadar ki Covid-19 yüzünden yaşanan ölüm sayısı ise 4 milyon 765 bin 504 oldu. Johns Hopkins University (JHU) "COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları" verilerinden elde edilen bilgilere göre, 29 Eylül 2021 resmi rakamlarına bakıldığında dünyada koronavirüse yakalanan 232 milyon 794 bin 834 kişi olduğu tespit edildi. Şu ana kadarki toplam vefat sayısı ise 4 milyon 765 bin 120 olarak kayıtlara geçti. Ajans Press'in verilerine medya takip raporuna bakıldığında 2 yılda en çok konuşulan başlık ise Covid-19 salgını haberleri olurken yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 100 milyonun üzerinde haber tespit edildi.

100 MİLYONUN ÜZERİNDE HABER

Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 100 milyonun üzerinde haber tespit edildi. Çıktığı ilk günden beri farklı başlıklarla medyada yer edinen Covid-19 uzun süredir aşı haberleriyle gündeme gelirken, yerli aşı Turkovac'ın Eylül ayı içerisinde medyada 6 bin 105 haberde yer aldığı tespit edildi.

YAŞAM SÜRESİ 6 AYDAN FAZLA KISALDI

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 2020 yılından bugüne insanların yaşam süresi beklentilerinin düşüş yaşadığı görüldü. 29 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre yaşam beklentisinin 6 aydan fazla kısaldığı görülürken, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük azalma olarak kayıtlara geçti. Yaşam süresi beklentisinin en fazla düştüğü ülke ise ABD olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

Covid-19 hakkında 100 milyonun üzerinde haber yapıldı

Koronavirüs, Türkiye, Ajans, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 hakkında 100 milyonun üzerinde haber yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti 10:35 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor
Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti 10:12 Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin 10:05 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi 09:09 Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı 07:18 Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı

Son Dakika Haberleri
10:35 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda
10:21 Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:11 Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti
10:08 MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
09:56 Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor
09:54 Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş         
10:39
Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım         
10:29
Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi? Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?         
10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim         
10:08
DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi         
10:01
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi         
07:21
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 10:42:17. #1.11#
SON DAKİKA: Covid-19 hakkında 100 milyonun üzerinde haber yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement