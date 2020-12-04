"Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını değiştirdi" - Son Dakika

"Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını değiştirdi"

04.12.2020 10:17

Uzman Psikolog Kübra Bozkurt, "Öğrencilerin maruz kaldığı yeni koşullara baktığımızda eğitim hayatlarının çarpıcı bir şekilde değiştiğini görüyoruz.

Uzman Psikolog Kübra Bozkurt, "Öğrencilerin maruz kaldığı yeni koşullara baktığımızda eğitim hayatlarının çarpıcı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Dersleri internet üzerinden izlemek, sınavlarına online uygulamalar üzerinden girmek zorundalar. Okul ortamında sahip oldukları sosyal çevreden uzaktalar şu an, arkadaş çevreleriyle istedikleri gibi görüşemiyorlar. Dersleri ile alakalı hocalarına bir şey sormak istediklerinde, okulda onlara ulaşabildikleri kadar kolay ulaşamıyorlar artık. Okulun vermiş olduğu ders disiplininden uzakta, kendi evlerinde, kendi odalarında bu disiplini oluşturmaları gerek." dedi.

Covid-19 pandemisinin hayatımızın birçok yönünü etkilediğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Uzmanlarından Klinik Psikolog Kübra Bozkurt iş hayatı, aile hayatı, sosyal hayat, eğitim hayatı değiştiğini vurguladı ve "Şimdi değişen ve yeni bir biçimle önümüze sunulan bu hayata adapte olmaya çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerin maruz kaldığı yeni koşullara baktığımızda eğitim hayatlarının çarpıcı bir şekilde değiştiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, "Dersleri internet üzerinden izlemek, sınavlarına online uygulamalar üzerinden girmek zorundalar. Okul ortamında sahip oldukları sosyal çevreden uzaktalar şu an, arkadaş çevreleriyle istedikleri gibi görüşemiyorlar. Dersleri ile alakalı hocalarına bir şey sormak istediklerinde, okulda onlara ulaşabildikleri kadar kolay ulaşamıyorlar artık. Okulun vermiş olduğu ders disiplininden uzakta, kendi evlerinde, kendi odalarında bu disiplini oluşturmaları gerek." dedi.

"Sınav telaşı, üniversiteyi kazanmış olma heyecanı pandeminin kaygısıyla karıştı"

Sınav senesinde olan son sınıf öğrencileri bu koşullar içinde daha çok zorlandıklarını belirten Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, "Sınavın vermiş olduğu stresle beraber, evde kalmış olmanın getirisi bunalma, sıkılma, mevcut anksiyeteyi daha fazla şiddetlendiriyor. Dinlenmek, stresi atmak için dışarı çıkabilecekleri zaman dilimi de çok kısıtlı. Zamanlarının büyük bir kısmı evde geçiyor. Sınav senesini atlatıp üniversiteyi kazanan öğrenciler ise üniversiteyi kazanmanın coşkusunu yaşayamıyorlar. İlköğretim ve lise hayatından farklı bir eğitim ortamına sahip olan üniversite kampüsüne giremiyorlar bile. Yeni bir sosyal hayata girebilecekleri bu senelerde sınıf arkadaşlarını bile ancak tanıyorlar. Üniversite hayatının bir parçası olan kulüp aktivitelerinin de birçoğu askıya alınmış durumda." dedi.

Neler yapılabilir?

Bu salgın yaşam biçimimizi radikal bir şekilde değiştirmiş olsa da bu yeni yaşama adapte olmamız ve hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmemiz gerektiğini söyleyen uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, "Bu nedenle toplumdan her kesimin uygulaması gereken, bu yeni yaşama adapte olmalarını kolaylaştıracak yöntemler var. Öğrencilerin uygulaması gereken ve eğitim hayatlarını kolaylaştıracak yöntemleri sıralayabiliriz:

Kendinize günlük program yapın, online olarak derse katılmanız gereken saatleri de yazın bu programa.

Her gün okula gider gibi kalkıp hazırlanın. Dersler başlamadan önce kendinize çeki düzen verin, hafif bir kahvaltı yapın. Bu, sizin daha disiplinli olmanızı ve okul disiplini bilinci kazanmanızı sağlar.

Ders aralarının süresi bellidir. Lise öğrencilerinin ders araları daha kısa sürer. Kendinize bir içecek hazırlayın, mümkünse telefonla uğraşmadan 5 dakika gözlerinizi dinlendirin.

Üniversite ders programı biraz daha farklıdır. Ders aralıkları, derslerin günleri değişiklik gösterir. Bu aralıkları gözlerinizi fazla yormayacak şekilde değerlendirin.

Mecburi olarak uzun süre bilgisayar ekranına maruz kalıyorsunuz. Bu, gözleri hızlı bir şekilde yorar. Bu nedenle molalarınızda gözlerinizi dinlendirmeniz ve farklı şeylerle meşgul olmanız önemli.

Sınıf whatsapp konuşmalarına mutlaka dahil olun, hem ders programı hakkında güncel gelişmeleri takip edersiniz hem de zorlandığınız konularda sınıf arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

Dersle alakalı aklınıza ne takılırsa takılsın hocanızla muhakkak iletişime geçin. Eksikliklerinizi sınav öncesinde kapatın.

Belirlediğiniz günlük programa, dışarıya çıkmaya izin verilen saatleri de ekleyin ve o saatlerde kısa da olsa dışarı çıkıp yürüyüş yapın. Hafif egzersizler yapmak kaygınızı ve stresinizi azaltacaktır."

Üniversitedeki kulüp faaliyetlerine katılabildiğiniz kadar katılın. Online uygulamalarla ve belli saatlerde dışarıda yapılabilecek faaliyetlerle sosyal hayatınızı canlı tutabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla haftada bir dışarıda görüşmeye çalışın.

Gün içinde ders programınızdan ve ders tekrarlarından arta kalan zamanı dinlendirici aktivitelere ve keyif aldığınız, eğlendiğiniz aktivitelere ayırın. Evde yapılabilecekler kısıtlı gibi gelebilir size. Ama her güne farklı bir plan oluşturmaya çalışın. Klasik, monotonlaşmış bir rutininiz olmasın.

Ailenizle yapabileceğiniz grup aktiviteleri de keyifli olur. Film/dizi geceleri planlayın.

Çok zorlandığınız, bunaldığınız anlarda mola verin. Sevdiğiniz biriyle sohbet etmek rahatlamanızı sağlar. İsterseniz sıkıntılarınızdan bahsedebilirsiniz, isterseniz de sadece havadan sudan sohbet edin.

Unutmayın, eğitim hayatı evde de devam edebilir. Bir süre daha bu rutini devam ettirmemiz gerek. Sağlığınızı korumanız öncelik olmalı. Salgın bittikten sonra okul yaşamınız daha verimli ve keyifli devam edecek.

(İHA)

Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını değiştirdi

Koronavirüs, Üniversite, Çamlıca, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını değiştirdi' - Son Dakika


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