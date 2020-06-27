Covid-19'u yenen Sude'nin, koronavirüs hastalarına moral mektubu duygulandırdı - Son Dakika

Covid-19'u yenen Sude'nin, koronavirüs hastalarına moral mektubu duygulandırdı

ANKARA'da koronavirüsü yenip taburcu olan çocuklar, yazdıkları mektuplar ile sağlık personeline teşekkür etti.

ANKARA'da koronavirüsü yenip taburcu olan çocuklar, yazdıkları mektuplar ile sağlık personeline teşekkür etti. Sude Naz Çetin'in (11) tedavi gördüğü odaya kendisinden sonra gelecek hastaya "Bu odaya gelen koronavirüslü kişi bilsin ki bu odadan çıkacak. Ama biraz sabır lazım. Sıkılsam da koronavirüsü yendim, üzülme sakın" sözleriyle moral vermeye çalışması ise duygulandırdı.

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Hastanesi'nde, Covid-19 tanısı konulan çocuklar tedavi gördü. Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olan çocuklardan bazıları, tedavileri boyunca kendileri ile ilgilenen doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarına, mektup yazarak duygu ve düşüncelerini iletip, teşekkür etti. Sağlık çalışanları, çocukların mektuplarıyla duygulandı.

ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
'TEDİRGİNLİK, HASTALIĞI YENME MOTİVASYONUNA DÖNÜŞTÜ'

Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan ve anne babası da sağlık çalışanı olan Gülnida Beyler mektubunda, pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına minnet duyduğunu ifade etti. Beyler, hastaneye ilk yatışındaki tedirginliğinin klinikte kendisine gösterilen ilgi ve şefkat sayesinde yerini hastalığı yenme motivasyonuna dönüştüğünü dile getirdi. Beyler, tedavi sürecinde tüm kurallara uyarak hastalığı yendiğini ve bunda ona sürekli moral veren klinik çalışanlarının payının büyük olduğunu anlattı.

'BİRAZ SABIR LAZIM, KENDİNİ SAKIN ÜZME'

11 yaşındaki Sude Naz Çetin de ayrılırken odasına not bıraktı. Sude Naz Çetin'in, mektubunda sağlık çalışanlarının kendisine kardeşleri, çocukları gibi davranmaları nedeniyle çok duygulandığını, zorlu tedavi sürecini bu sayede kolay atlattığını dile getirerek, odaya kendisinden sonra gelecek hastaya da moral vermeye çalışması herkesi duygulandırdı. Çetin, "Bu odaya gelen koronavirüslü kişi bilsin ki bu odadan çıkacak. Ama biraz sabır lazım. Kendini sakın üzme. Sıkılsam da koronavirüsü yendim, dediğim gibi üzülme sakın. Buradaki doktorlar çok başarılı" ifadesini kullandı.

'BİZİM EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ OLDULAR'

Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, çocukların bıraktığı mektupların motivasyonlarını artırdığını belirtti. Surel, çocukların memnuniyet duygularını ifade ederek sağlık çalışanlarına moral verme gayreti içinde olmaları ve bu konudaki farkındalıklarının sağlık çalışanlarını çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu yaşta bile bizlere moral vermeye çalışan güzel gönüllü çocuklarımız oldukça gelecekten hiç korkmayız biz. Sağ olsunlar bu pandemi sürecinde milletimiz bize destek olmak için çok çabaladı, her yaştan destek gördük, bizim en büyük motivasyonumuz oldular. Herkese teşekkür ederiz. Bu küçük yaşında hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi hem de kendisinden sonra tedavi olmak üzere aynı hasta odasına gelecek olan arkadaşına moral vermeyi düşünebilme farkındalığından dolayı Sude Naz'a, Ankara Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Covid-19'u yenen Sude'nin, koronavirüs hastalarına moral mektubu duygulandırdı - Son Dakika

Son Dakika

11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 11:09 Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı 10:51 Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak 10:50 Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 09:57 Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi 09:11 Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti 08:51 Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı 08:42 İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez 08:31 Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu 05:01 Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı 01:43 Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı 16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
11:58
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
11:51
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
11:50
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
11:30
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
11:29
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
11:19
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
11:12
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
11:09
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
10:52
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
10:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 12:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'u yenen Sude'nin, koronavirüs hastalarına moral mektubu duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]