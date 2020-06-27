Covid-19'u yenen Sude'nin, koronavirüs hastalarına moral mektubu duygulandırdı - Son Dakika

ANKARA'da koronavirüsü yenip taburcu olan çocuklar, yazdıkları mektuplar ile sağlık personeline teşekkür etti. Sude Naz Çetin'in (11) tedavi gördüğü odaya kendisinden sonra gelecek hastaya "Bu odaya gelen koronavirüslü kişi bilsin ki bu odadan çıkacak. Ama biraz sabır lazım. Sıkılsam da koronavirüsü yendim, üzülme sakın" sözleriyle moral vermeye çalışması ise duygulandırdı.
Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Hastanesi'nde, Covid-19 tanısı konulan çocuklar tedavi gördü. Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olan çocuklardan bazıları, tedavileri boyunca kendileri ile ilgilenen doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarına, mektup yazarak duygu ve düşüncelerini iletip, teşekkür etti. Sağlık çalışanları, çocukların mektuplarıyla duygulandı.
Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, çocukların bıraktığı mektupların motivasyonlarını artırdığını belirtti. Surel, çocukların memnuniyet duygularını ifade ederek sağlık çalışanlarına moral verme gayreti içinde olmaları ve bu konudaki farkındalıklarının sağlık çalışanlarını çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu yaşta bile bizlere moral vermeye çalışan güzel gönüllü çocuklarımız oldukça gelecekten hiç korkmayız biz. Sağ olsunlar bu pandemi sürecinde milletimiz bize destek olmak için çok çabaladı, her yaştan destek gördük, bizim en büyük motivasyonumuz oldular. Herkese teşekkür ederiz. Bu küçük yaşında hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi hem de kendisinden sonra tedavi olmak üzere aynı hasta odasına gelecek olan arkadaşına moral vermeyi düşünebilme farkındalığından dolayı Sude Naz'a, Ankara Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.