Covit-19 tedbirleri kapsamında cenaze yıkama ve defin işlemleri hususunda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik Covit-19 tedbirleri kapsamında cenazenin yıkanması ve defin işlemleri bilgilendirmesi yapıldı.

Erzincan Müftülüğü Konferans salonunda Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik bir program gerçekleştirildi. Programda öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü toplum sağlığı doktorlarından Dr. Kübra Nur Çukadar, Covit-19 tedbirleri kapsamında cenaze yıkama ve cenaze defin işlemlerinin sağlıkla ilgili boyutu hakkında bilgiler verdi.

Ardından Müftülük murakıbı Latife Aras aynı konunun dini yönlerini de anlatarak cenaze yıkama ve kefenleme işini uygulamalı olarak gösterdi. Bu konularda Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun kararı da okunarak, halkın Covit-19'la mücadele kapsamında doğru bilgiyle yönlendirilmesi ihtiyacı hasıl olduğunda Kur'an Kursu öğreticilerinin de yeterli bilgiye sahip olarak hazır olmalarının amaçlandığı kaydedildi. - ERZİNCAN