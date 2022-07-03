Çözümsüz kavşağa vatandaş tepkisi - Son Dakika
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Çözümsüz kavşağa vatandaş tepkisi

03.07.2022 17:46
Çözümsüz kavşağa vatandaş tepkisi

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürekli kazaların oluştuğu Pehlivan kavşağına çözüm beklenirken, yeni bir kaza daha meydana geldi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürekli kazaların oluştuğu Pehlivan kavşağına çözüm beklenirken, yeni bir kaza daha meydana geldi.

Kaza, Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pehlivan kavşağında ilerleyen Ö.B. idaresindeki 07 AEB 974 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, sürücü Ö.B.'yi yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Buldan Pehlivan kavşağı olarak bilinen bölgede yaşanan can kayıplı ve maddi hasarlı kazaların durdurulmasını isteyen bölge halkı hem sokakların ışıklandırılması hem de trafik lambaların koyulması talebinde bulundu. Yetkililere sesini duyurmaya çalışan vatandaşlar, can ve mal kayıpların daha fazla yaşanmaması için çözüm beklediklerini belirtti.

"Mutlaka bu kavşağa gerekli tedbir alınması gereklidir"

Ana yol olması nedeniyle ve trafiğin en yoğun yaşandığı yolda her gün mutlaka bir ve birden fazla kazanın yaşanmasına artık "dur" denilmesi gerektiğini belirten Mehmet Tokkaya, "Maddi, manevi her türlü yıkıma uğruyoruz. Kazalarda araçları hasar görenler olduğu gibi yaralananlar, sakat kalanlar oluyor. Buraya trafik ışıkları koymak, akıllı kavşak yapmak çok mu zor. Yetkililer neden buraya ilgisiz davranıyorlar. Unutmasınlar ki kaza, bela herkesin başına gelebilir. Mutlaka bu kavşağa gerekli tedbir alınması gereklidir. Daha fazla canlar yanmasın" dedi. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Bilecik'te köprülü kavşağı Bakan Karaismailoğlu açacak Bilecik'te köprülü kavşağı Bakan Karaismailoğlu açacak Türkiye Petrolleri Kavşağında düzenleme yapıldı Türkiye Petrolleri Kavşağında düzenleme yapıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çözümsüz kavşağa vatandaş tepkisi - Son Dakika

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