Son Dakika Haberleri: Crackdown 2, Xbox One'a Gelecek: Üstelik Xbox Live'a Ücretsiz

Crackdown 2, Xbox One'a Gelecek: Üstelik Xbox Live'a Ücretsiz

1 saat önce

Xbox'ın önceki nesil konsolu olan Xbox 360 konsollara çıkan Crackdown 2, Xbox One kütüphanesine de eklendi.

Crackdown 2, Xbox One'a Gelecek: Üstelik Xbox Live'a Ücretsiz, System.String[]
Crackdown 3, Xbox One sahipleri için birkaç hafta önce yayınlandı. Xbox sahipleri bir kez daha devasa açık dünyanın tadını çıkarma şansı yakaladı. Ancak Crackdown seven oyuncular için sevindirici olan tek haber bu değil.

Xbox'dan Larry Hryb, Twitter resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Xbox 360 için çıkan Crackdown 2'nin Xbox One'ın giderek genişleyen kütüphanesinde de yerini alacağını açıkladı. Hatta Xbox Live hesabı olan Xbox One sahipleri oyuna ücretsiz olarak erişebilecek.




Crackdown 3, yıllar süren bekleme aşamasından sonra birkaç hafta önce yayınlandı. Üçüncü oyunu oynamadan ikinci oyunu tekrar hatırlamak isteyenler ya da oyunu tekrardan oynamak isteyenler oldukça güzel bir fırsat, üstelik ücretsiz olarak sunulması da cabası.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:00 

Xbox 360, Xbox One, Teknoloji
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