Crackdown 2, Xbox One'a Gelecek: Üstelik Xbox Live'a Ücretsiz
1 saat önce
Xbox'ın önceki nesil konsolu olan Xbox 360 konsollara çıkan Crackdown 2, Xbox One kütüphanesine de eklendi.
Crackdown 3, Xbox One
sahipleri için birkaç hafta önce yayınlandı. Xbox sahipleri bir kez daha devasa açık dünyanın tadını çıkarma şansı yakaladı. Ancak Crackdown seven oyuncular için sevindirici olan tek haber bu değil.
Xbox'dan Larry Hryb, Twitter
resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Xbox 360
için çıkan Crackdown 2'nin Xbox One'ın giderek genişleyen kütüphanesinde de yerini alacağını açıkladı. Hatta Xbox Live hesabı olan Xbox One sahipleri oyuna ücretsiz olarak erişebilecek.
Crackdown 3, yıllar süren bekleme aşamasından sonra birkaç hafta önce yayınlandı. Üçüncü oyunu oynamadan ikinci oyunu tekrar hatırlamak isteyenler ya da oyunu tekrardan oynamak isteyenler oldukça güzel bir fırsat, üstelik ücretsiz olarak sunulması da cabası.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:00
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