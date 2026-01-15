Crew-11 Astronotları Dünya'ya Dönüş Yolculuğuna Başladı

LOS ANGELES, 15 Ocak (Xinhua) -- NASA'nın SpaceX Crew-11 astronotları çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı.

İstasyonda görev yapan astronotlardan birinin geçen hafta sağlık sorunu yaşaması üzerine dört kişiden oluşan mürettebat planlanandan daha önce yörünge laboratuvarından ayrılmak zorunda kaldı.

Uzay aracı, Doğu Saati ile 17.20'de istasyondan otomatik olarak ayrıldı. Mürettebatın yaklaşık 10 saat sürecek yolculuğun ardından perşembe günü saat 03.41'de Kaliforniya açıklarında suya iniş yapması planlanıyor.

Crew-11 görevinde NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke'nin yanı sıra Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Yui Kimiya ve Rusya Federal Uzay Ajansı kozmonotu Oleg Platonov yer alıyor.

2 Ağustos 2025 tarihinde istasyona ulaşan mürettebatın yaklaşık altı ay boyunca istasyonda kalması planlanmıştı.