Crew-11 Astronotu Tıbbi Nedenden Dünya'ya Döndü

15.01.2026 13:21
Crew-11 misyonunda bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle NASA'nın ilk tıbbi tahliyesi yapıldı.

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile SpaceX işbirliğiyle gerçekleşen Crew-11 misyonu kapsamında uzaya gönderilen ekipten bir astronot, 7 Ocak'ta rahatsızlık geçirmesinin ardından tıbbi müdahale gerekçesiyle ekibiyle dünyaya döndü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan astronotları taşıyan kapsül, NASA'nın ilk tıbbi tahliye operasyonu kapsamında California eyaletinin San Diego kenti açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Kapsülde Crew-11 misyonu kapsamında uzaya gönderilen NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Kimiya Yui ile Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Oleg Platonov bulunuyordu.

Ekipteki astronotlardan hangisinin hastalandığı "tıbbi gizlilik" gerekçesiyle açıklanmadı.

NASA'dan yapılan açıklamada, hastalanan astronotun yörüngedeyken durumunun stabil olduğu ancak dünyada tedavi görmesi ve uygun testlerden geçmesi gerektiği için döndüğü ifade edildi.

Crew-11 misyonunun 4 üyesinin, Ağustos 2025'te başladıkları görevi yaklaşık 1 ay sonra tamamlaması gerekiyordu.

Ancak NASA'dan yapılan açıklamada, astronotlardan birinin 7 Ocak'ta "tıbbi bir sıkıntı" yaşadığı ve dünyada müdahalede bulunulması gerektiği duyurulmuştu.

Açıklamada, astronotun rahatsızlanmasının ardından Cardman ve Fincke'nin planlanan uzay yürüyüşünün iptal edildiği kaydedilmişti.

Başlangıçta yaklaşık 6 ay ISS'de görev yapması beklenen Crew-11 ekibinin, Ay'ın güney kutbu yakınlarında iniş simülasyonları, mikro yerçekiminin astronotların görme yetisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik testler ve bitki hücrelerinin uzayda nasıl bölündüğünü inceleyen deneyler gerçekleştirmesi planlanıyordu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Güncel, Dünya, NASA, Son Dakika

