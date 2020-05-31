Crew Dragon Uzaya Fırlatıldı: İlk İnsanlı Uçuş! İşte Fırlatma Anı - Son Dakika

Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX, Crew Dragon isimli uzay kapsülü ile ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleşti. Dünya'da ilk kez özel bir şirket uzaya insanlı uçuş yaptı. Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatma milyonlarca kişi tarafından izlendi.



Uzaya 2 Astronot Gönderildi



2 astronot, Crew Dragon uzay kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyon'una doğru yola çıktı. Crew Dragon uzay kapsülü Falcon 9 roketi ile fırlatıldı.



Bugüne kadar, SpaceX'in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri, yörüngeye birden fazla kargo yükü teslim etmeyi başardı ancak Bob Behnken ve Doug Hurley isimli astronotlar özel şirket ile seyahat eden ilk insanlardan.



Hemen aşağıdan fırlatma anını izleyebilirsiniz.



Liftoff! pic.twitter.com/DRBfdUM7JA

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020



Astronotlar 19 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyon'una ulaşacak. Uçuş 27 Mayıs'ta fırlatma anına 15 dakika kala iptal edilmişti.



Sizler SpaceX'in uzaya yaptığı ilk insanlı uçuşu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!