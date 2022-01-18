CriptoSwaps Edirnespor'dan SMA hastası Derin Demir'e destek - Son Dakika

CriptoSwaps Edirnespor Başkanı Savaş Üner, Edirne Fan Token ön satışından elde edilen gelirin yüzde 10'unu SMA hastası Derin Demir'in ailesine teslim etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kripto para alım satım platformu CriptoSwaps ve Edirnespor iş birliğinde üretilen tokenler ön satışa sunuldu.

Ön satıştan elde edilen gelirin yüzde 10'luk bölümü Derin Demir'in tedavisinde kullanılmak üzere ailesine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirnespor Başkanı Üner, Demir'in tedavisine destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Demir'in tedavisi için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve kulübün çaba sarf ettiğini aktaran Üner, "Token satışlarından elde edilecek gelirden aileye bağış yapmaya devam edeceğiz. Token satışlarından gelen tutarın ilk ödemesini ailemize teslim ettik. Derin bebeğimiz inşallah en kısa zamanda tedavisine kavuşur." ifadelerini kullandı.

Derin'in babası Ahmet Demir de verdikleri destekten dolayı Üner ve kulübe teşekkür etti.