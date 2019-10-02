Son Dakika Haberleri: Crowne Plaza Cappadocia'ya Murat Aslan Genel Müdür olarak atandı
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Crowne Plaza Cappadocia'ya Murat Aslan Genel Müdür olarak atandı

7 dakika önce

Nevşehir Crowne Plaza Cappadocia'ya Murat Aslan genel müdür olarak atandı.

Crowne Plaza Cappadocia'ya Murat Aslan Genel Müdür olarak atandı, System.String[]

Nevşehir Crowne Plaza Cappadocia'ya Murat Aslan genel müdür olarak atandı.


Crowne Plaza zincirinin Kapadokya Nevşehir'de hizmet veren Crowne Plaza Cappadocia otele Genel Müdür olarak Murat Arslan atandı.


20 yıldır otelcilik sektöründe çalışan ve son dokuz yılda İntercontinental Hotels Groups (IHG) bünyesinde farklı pozisyonlarda görev yapan ve son olarak Holiday İnn Kavaklıdere'de Genel Müdürlük görevinde bulunan Murat Aslan bundan sonra Crowne Plaza Cappadica otelin başarısı için çalışacak. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Aslan evli ve bir çocuk babası. - NEVŞEHİR

Murat Aslan, Kavaklıdere, Nevşehir, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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