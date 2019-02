Crr'de "Bir Dünya Barış'ı" Konseri

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Bir Dünya Barış'ı", etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Bir Dünya Barış'ı" konseri yoğun ilgi gördü. Lale Manço Ahıskalı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok özel bir gece yaşadıklarını söyledi.20. yılında Barış Manço 'yu andıklarını ifade eden Ahıskalı, "Gerçekten çok uzun zamanda hazırlandık. Bu etkinliğimiz Barış Manço Derneği ve İBB Kültür Daire Başkanlığı ortaklığında ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde olan bir programdı. Her şey şu ana kadar çok mükemmel gitti. Dün bir sempozyum vardı. Şahane sonuçlar çıkacağını tahmin ediyorum. Bugün de çok harika bir konserin eşiğindeyiz. Hep beraber izleyeceğiz biraz sonra." dedi.Lale Manço Ahıskanlı, çok heyecanlı olduklarını ve Barış Manço'nun en güzel şarkılarının söyleneceğini dile getirdi.Sanatçının büyük oğlu Doğukan Manço da duygularını şu sözlerle dile getirdi:"Barış Manço bizim kültürel bir değerimiz, Türkiye 'nin kültürel bir değeri. Barış Manço sevenler giderek artıyor. Çünkü yeni nesiller yetişiyor. Yeni çocuklar dünyaya geliyor. Aileleri onlara Barış Manço'yu tanıtarak çocuklarını yetiştiriyor. Barış Manço'nun şarkılarının hepsi birer öğreti niteliğinde ve bizim kültürümüzü bize yeniden hatırlatan değerde parçalar. Dolayısıyla daha çok sahip çıkmamız lazım. Biz ailesi olarak sadece mirasının bekçileriyiz ama Barış Manço'ya hepimiz sahip çıkmalıyız."Barış Manço'nun küçük oğlu Batıkan Manço ise babasının vefatının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe "Bir Dünya Barış'ı" dediklerine işaret ederek, "Çünkü şarkıları her şekilde barışı ve birleştiriciliği yansıtıyor yani hepsi birer öğreti. Tabii aralarında çocuk şarkısı gibi gelen şarkılar da var. Onların içinde de çok önemli deyimler var. Kimisi ayrılığı, kimisi aşk acısını anlatıyor. Bu akşamki şarkıları seslendirecek olan şarkıcılar kendi yorumlarıyla kendilerinden Barış abilerine şarkılar gönderecek. Çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.Ünlü isimler Barış Manço şarkılarını seslendirdiKonserde "Dağlar Dağlar şarkısını yorumlayan Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay , Barış Manço ile enstrüman çalmaktan gerçekten büyük keyif aldığını söyleyerek, yine aynı keyifle çaldığını ifade etti. Sanatçıya Gülpembe şarkısında Emrah Karaca da solist olarak eşlik etti.Sanatçı Ayşegül Aldinç, " Kara Sevda " şarkısını yorumlayarak, şunları söyledi:"Bu kadar çok Barışseveri bir arada görmek ne kadar büyüleyici. Çok teşekkürler varlığınızdan dolayı. En çok da bu topraklarda yetiştiği için yüce Allah'a teşekkür ediyorum. Barış gibi bir sanatçıyı bize nasip etti. Bende çok emeği var ama burada anlatmaya kalksam çok uzun vaktinizi alırım. Dolayısıyla iyi ki var, iyi ki bu topraklarda doğdu ve iyi ki bizim Barışımız oldu. Tabii ki onu çok seviyoruz.""Halhal şarkısını yorumlayan Özgün, sanatçının "40 yılda bir gelir Barış gibi" sözlerine atıfta bulunarak, "Ömür geçse de onun gibisi gelmeyecek. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Onur duyduk." değerlendirmesinde bulundu."Gibi gibi" adlı eserini seslendiren Gökhan Türkmen de şöyle konuştu:"Burada bu sahnede olmak, Barış ağabeyin şarkısını söylemek çok gurur verici. Ben hep onun izinden gittim. Bilen bilir, hep onu idolüm olarak gördüm. Hep de öyle olacak. Karakteri, saygınlığı, sevgisi, insanlara, bütün canlılara sevgisi, benim her zaman kurtarıcım oldu. Onu çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonu düzenleyen herkese ve orkestraya çok teşekkürler ediyorum."Konserde ayrıca Elif Çağlar Muslu "Eğri Eğri Doğru Doğru", Meltem Taşkıran ve Murat Çekem "Bal Sultan", Duygu Soylu "Kol Düğmeleri", Evrencan Gündüz ve Müjde Kızılkan "Alla Beni Pulla Beni", Mine Çağlayan "Unutamadım", Burak Kut "Yaz Dostum", Kurtalan Ekspres ve Ahmet Güvenç "Gülpembe", Karsu "Domates, Biber, Patlıcan", Mine Çağlayan, Burak Kut ve Grup Vitamin "Müsadenizle Çocuklar", Doğukan Manço da "2023" adlı eserleri yorumladı.Barış Manço Senfoni Orkestrasının da sahne aldığı etkinlikte yer alan çocuk korosu ise "Ayı", "Arkadaşım Eşek" ve "Günaydın Çocuklar" şarkılarını seslendirdi.Konser öncesi, Manço'nun ailesi ve ünlü isimlerin sanatçıyı anlattığı görüntülerin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı.Aşırı ilgi nedeniyle sanatseverlerin bir bölümü konseri merdivenlerden izledi.