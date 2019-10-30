Son Dakika Haberleri: Crystal Palace Arsenal'e Konuk Oldu
Son Dakika Spor Crystal Palace Arsenal'e Konuk Oldu

Crystal Palace Arsenal'e Konuk Oldu

17 dakika önce

?İngiltere Premier Lig'in 10. hafta randevusunda Crystal Place, deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Sokratis Papastatopoulos ile 9. dakikada David Luiz kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada penaltıdan Luka Milivojesic ile 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.

? İngiltere Premier Lig'in 10. hafta randevusunda Crystal Place, deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Sokratis Papastatopoulos ile 9. dakikada David Luiz kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada penaltıdan Luka Milivojesic ile 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.

Crystal Palace Arsenal'e Konuk Oldu

Jordan Ayew, David Luiz, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07 
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