Crystal Palace Arsenal'e Konuk Oldu
17 dakika önce
?İngiltere Premier Lig'in 10. hafta randevusunda Crystal Place, deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Sokratis Papastatopoulos ile 9. dakikada David Luiz kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada penaltıdan Luka Milivojesic ile 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.
? İngiltere Premier Lig'in 10. hafta randevusunda Crystal Place, deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Sokratis Papastatopoulos ile 9. dakikada David Luiz kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada penaltıdan Luka Milivojesic ile 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07
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