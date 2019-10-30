Crystal Palace Arsenal'e Konuk Oldu

? İngiltere Premier Lig'in 10. hafta randevusunda Crystal Place, deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Sokratis Papastatopoulos ile 9. dakikada David Luiz kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada penaltıdan Luka Milivojesic ile 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.