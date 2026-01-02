CSU'dan Sığınmacılar İçin Geri Dönüş Planı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'da göç ve sığınma politikaları, iktidarın küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi'nin hazırladığı taslakla yeniden gündeme geldi. CSU, sığınma başvuruları reddedilenler başta olmak üzere çok sayıda Suriyeli ve Afgan sığınmacının geri gönderilmesini, Ukraynalılara yapılan sosyal yardımların ise yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Hristiyan Birlik (CSU) Partisinin Federal Meclis Grubu'nun taslağında, 2026 yılı için "büyük bir sınır dışı etme operasyonu" öngörülüyor. Buna göre Suriyeliler ve Afganlar, tarifeli ve özel uçuşlarla ülkelerine gönderilecek. Münih Havalimanı'nda özel bir "sınır dışı terminali" kurulması ve ülke genelinde çıkış merkezleri oluşturulması planlanıyor.

"Suriyeliler için Geri Dönüş Yol Haritası" başlıklı belgede, geri dönüşlerin gerekirse rıza olmadan da uygulanabileceği belirtiliyor. Suç işleyen yabancıların öncelikli olarak sınır dışı edilmesi, kendi ülkesine tatile giden mültecilerin ise koruma statüsünü otomatik kaybetmesi isteniyor. CSU, Suriye'de iç savaşın sona erdiğini savunarak, geçici koruma gerekçesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ileri sürüyor.

Taslakta, Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yapılan ödemelerin de yeniden gözden geçirilmesi yer alıyor. Askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin ülkelerine dönmesi gerektiği belirtilirken, sosyal yardımlardan önce kendi mal varlıklarını kullanmaları öneriliyor.

CSU ayrıca, AB'de düşük süreli çalışma sözleşmeleriyle elde edilen serbest dolaşım hakkının sınırlandırılmasını, anayasal düzene aykırı çağrıların suç sayılmasını ve ağır suç işleyen çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının iptalini talep ediyor.

Hükümetin küçük ortağı Hristiyan Birlik Partisi (CSU) 'nin çıkışı, Başbakan Friedrcih Merz'in Genel Başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) içinde de eleştirilere yol açtı.

CDU'lu Dennis Radtke, bazı taleplere katıldığını ancak göç konusunun seçimler öncesinde yeniden öne çıkarılmasını doğru bulmadığını söyledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD)'li Ralf Stegner ise önerileri "popülist ve insanlıktan uzak" olarak nitelendirdi. Sol Parti de planları "hukuken tehlikeli ve insanlık dışı" olarak değerlendirdi.