Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti - Son Dakika

Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti

15.11.2020 09:22
Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti, System.String[]

Şanlıurfa'da ilkokulu okuduktan sonra ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okula devam edemeyen Mustafa Şahin, tarlada ders çalışıp çocukluk hayali olan avukatlığa açıköğretimde okuyarak 30 yıl sonra kavuştu.

Şanlıurfa'da ilkokulu okuduktan sonra ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okula devam edemeyen Mustafa Şahin, tarlada ders çalışıp çocukluk hayali olan avukatlığa açıköğretimde okuyarak 30 yıl sonra kavuştu.

Şanlıurfa'da yaşayan 37 yaşındaki Mustafa Şahin, ilkokula 1989 yılında Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Altınbaşak Mahallesi'nde başladı. Daha 8 yaşındayken öğretmeninin "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Avukat olmak istiyorum" diye cevap veren Şahin, 1994 yılında ilkokulu bitirdi. Şahin, mahallede ortaokul olmaması ve ailesinin maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle eğitimine devam edemedi. Daha çocuk yaştayken hayallerini geride bırakmak zorunda kalan Şahin, tarlada çalışarak ailesinin geçimine katkı sundu.

Cübbe giyme aşkı hiç bitmedi

İçindeki avukatlık cübbesi giyme aşkı bir türlü sönmeyen Şahin, 5 yıl boyunca okula gidemeden tarlada çalışmaya devam etti. Ailesi ve çevresindekilerin de yardımıyla 1999 yılında ortaokulu açıköğretimden okumaya karar veren Mustafa Şahin, bir yandan tarlada çalışırken diğer yandan ortaokulu okudu. 2004 yılında açıköğretimden ortaokulu bitiren Mustafa Şahin, aynı yıl yine açıköğretimden liseye başladı ve 2008 yılında mezun oldu. Hayaline biraz daha yaklaşan Mustafa Şahin, 2008 yılında üniversite sınavına girerek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu da bitiren Şahin, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanarak hukuk fakültesine yerleşmeye çalıştı. 2015 yılına kadar mücadele eden Şahin, İstanbul'daki özel bir üniversitenin hukuk bölümünü kazandı ama maddi imkansızlıklar yüzünden gidemedi.

Oğlunun mücadelesine en büyük desteği verenlerden biri olan babası Hasan Şahin, parası olmadığı için oğlunu okula gönderemedi. Çevresinden de herhangi bir maddi destek alamayan Hasan Şahin, yıllarca biriktirdiği parayla aldığı arabasını satarak oğlunu üniversiteye kaydettirdi. Babasının sattığı arabanın parası ile üniversite kayıt ücretini yatıran Mustafa Şahin aynı yıl hukuk fakültesine başladı. İstanbul'da bir yandan okula giden Mustafa Şahin, bir yandan da ailesine yük olmamak için çeşitli işlerde çalıştı.

Siyah önlükten sonra avukatlık cübbesi

2019 yılında hukuk fakültesinden mezun olan Mustafa Şahin, 1 yıllık staj süresinin de tamamlayarak Şanlıurfa Barosunda düzenlenen törenle cübbesini giydi. En son siyah önlük giydirip okula uğurladığı oğluna yaklaşık 30 yıl sonra avukatlık cübbesini de kendi elleriyle giydiren anne Semra Şahin gözyaşlarına boğuldu.

Yıllarca süren mücadelenin ardından cübbesini giyen Mustafa Şahin, "Ailemle her zaman gurur duyuyorum. Kıt imkanlara rağmen her zaman yanımda destekçim oldular. Küçüklüğümden bu yana hayalini kurduğum avukatlık mesleğim boyunca ben de her zaman maddi olanakları kısıtlı insanlara yardım edeceğim. Mesleğimi en iyi şekilde yapacağım. Bugün benim en mutlu günüm" dedi.

"Hayatım boyunca bu günü bekledim"

Oğluna avukatlık cübbesini giydiren Semra Şahin ise, "Oğlumla gurur duyuyorum. Onun hayallerine her zaman ortak oldum. Bugün benim de en mutlu günüm. Her zaman bu günün hayalini kurdum. Bize bugünü yaşatan Allah'a şükürler olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti
Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti
Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti
Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti
Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti
Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti
Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti
Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti

Zahit Şeyhanoğulları, Mustafa Şahin, Şanlıurfa, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti - Son Dakika


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