Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "Cübbeli" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye açtığı hakaret davası dosyasına "mali durum araştırma tutanağı" girdi.
Tutanağa göre "Cübbeli Ahmet" "ne iş yaptığı" sorusuna "YouTuber" olarak yanıt verdi. YouTube aylık gelirini 55 bin olarak açıklayan Cübbeli Ahmet, kitap yazarı olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını söyledi.
Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye, Ahmet Mahmut Ünlü, eğitim durumu da "medrese eğitimi" olarak yazıldı.
Kamuoyunda "Cübbeli" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır. Onların gönülleri Rabb'e karşı kırık, devlete karşı buruk, hatta biraz da öfkeli olabilir. Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak, hayatlarına rahmetle ve şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir" sözlerini "din ve devlet düşmanlığı" olarak nitelemişti.
Son Dakika › Hukuk › Cübbeli Ahmet mahkemede mesleğini açıkladı: Ben YouTuber'ım, aylık gelirim ise 140 bin TL - Son Dakika