Cübbeli Ahmet mahkemede mesleğini açıkladı: Ben YouTuber\'ım, aylık gelirim ise 140 bin TL

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "Cübbeli" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye açtığı hakaret davası dosyasına "mali durum araştırma tutanağı" girdi.

CÜBBELİ AHMET MESLEĞİNİ AÇIKLADI: BEN YOUTUBER'IM

Tutanağa göre "Cübbeli Ahmet" "ne iş yaptığı" sorusuna "YouTuber" olarak yanıt verdi. YouTube aylık gelirini 55 bin olarak açıklayan Cübbeli Ahmet, kitap yazarı olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını söyledi.

EĞİTİM DURUMUNU "MEDRESE" OLARAK PAYLAŞTI

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye, Ahmet Mahmut Ünlü, eğitim durumu da "medrese eğitimi" olarak yazıldı.

ESKİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA "DİN DÜŞMANI" DEMİŞTİ

Kamuoyunda "Cübbeli" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır. Onların gönülleri Rabb'e karşı kırık, devlete karşı buruk, hatta biraz da öfkeli olabilir. Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak, hayatlarına rahmetle ve şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir" sözlerini "din ve devlet düşmanlığı" olarak nitelemişti.