Eskişehir'de Bir Şahıs Eşini ve Üvey Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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Eskişehir'de Bir Şahıs Eşini ve Üvey Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir şahıs, eşi ve üvey kızını silahla vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi. Olay, bir apartmanda meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

15.06.2024 20:16
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Eskişehir'de bir şahıs, eşini ve üvey kızını silahla vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Hıdırbey Sokak'taki sitede bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürkan Çifçi (47) ile Sibel Çifçi (45) çifti arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonucunda cinnet getiren Gürkan Çifçi, apartmanın garajında bulunan 26 SC 532 otomobilin içinde eşi Sibel Çifçi'yi tabancayla vurarak öldürdü. Ardından ikinci kattaki evlerine çıkan Gürkan Çifçi, 16 yaşındaki üvey kızı Cemre G.'yi de tabancayla vurarak öldürdü. Gürkan Çifçi, daha sonra da kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Çevrede yaşayan vatandaşların silah seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Çifçi ailesinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bir Şahıs Eşini ve Üvey Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Bir Şahıs Eşini ve Üvey Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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