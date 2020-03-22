Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta ağaç budarken kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Çubuk'ta ağaç budarken kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akbayır Mahallesi'nde ağaç budayan Hasan Aktaş'ın (48) kestiği dal, üzerine düştü.
Başından yaralanan Aktaş, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aktaş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:18 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi