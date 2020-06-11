Çubuk'ta çocukların çelik-çomak keyfi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları kalkan çocuklar, geleneksel oyunları oynayarak sokağa özlemlerini gideriyor.

Tahtayazı Mahallesinde çelik - çomak oyununu oynayan çocuklardan Ahmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu oyunun mahallede çok eski dönemlerden bu yana oynandığını, ne kadar kişi olursa o kadar keyifli olması nedeniyle bu oyunu tercih ettiklerini söyledi.

Oyunu heyecanla ve isteyerek oynadıklarını aktaran Mehmet Demir de, evde televizyon ve akıllı telefonlardan sıkıldıklarını, sokakta oynamayı çok özledimlerini kaydetti.

Severek oynadıkları oyunu babasından öğrendiğini vurgulayan Erkan Demir ise "Akıllı telefonlardan, teknolojik oyuncaklardan çok daha iyi sosyal oyun. Atalarımızın oynadığı güzel bir oyunu şimdi bizler yaşatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Oyun oynayan çocuklara sıcak bazlama ikram eden Ayşe Şen de sokaklarda çocuk sesi duymanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Biz çocukken büyüklerimiz de bize bu şekilde yiyecek ikram ederlerdi. Geçmişi mahallemizde yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.