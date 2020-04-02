Çubuk'ta ev yangını - Son Dakika

Çubuk'ta ev yangını
7 saat önce
Çubuk ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Çubuk ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda 5 katlı bir apartmanın birinci katında inşaat işçilerinin kaldığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinleri tahliye edildi, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:55 Kaynak: AA
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