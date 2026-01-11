Çubuk\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçe beyaza büründü. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar parklara akın ederken, bazıları kar eşliğinde yürüyüş yaptı, bazıları ise tarihi yapıların önünde fotoğraf çektirdi.

Kar yağışı özellikle sürücüler ve yayalar için zor anlara neden oldu. Kayganlaşan yollarda maddi hasarlı çok sayıda trafik kazası meydana gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarihi binalar ve ilçe merkezindeki sokaklar karla birlikte kartpostallık manzaralara sahne olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer arttı.

Ulaşımın aksamaması için Çubuk Belediyesi karla mücadele ekipleri, grup yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Karagöl yolunda karla mücadele çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyon, kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkarak maddi hasar gördü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve gizli don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.