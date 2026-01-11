Çubuk'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çubuk'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çubuk\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
11.01.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk'ta kar yağışı parkları doldurdu, ulaşımda zorluklar yaşandı. Karla mücadele çalışmaları başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçe beyaza büründü. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar parklara akın ederken, bazıları kar eşliğinde yürüyüş yaptı, bazıları ise tarihi yapıların önünde fotoğraf çektirdi.

Kar yağışı özellikle sürücüler ve yayalar için zor anlara neden oldu. Kayganlaşan yollarda maddi hasarlı çok sayıda trafik kazası meydana gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarihi binalar ve ilçe merkezindeki sokaklar karla birlikte kartpostallık manzaralara sahne olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer arttı.

Ulaşımın aksamaması için Çubuk Belediyesi karla mücadele ekipleri, grup yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Karagöl yolunda karla mücadele çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyon, kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkarak maddi hasar gördü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve gizli don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Trafik, Ankara, Güncel, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü

21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 22:31:15. #7.11#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.