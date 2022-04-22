Çubuk'ta "Maşa ile Koca Ayı" çocukları eğlendirdi - Son Dakika
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Çubuk'ta "Maşa ile Koca Ayı" çocukları eğlendirdi

22.04.2022 16:29
Çubuk'ta "Maşa ile Koca Ayı" çocukları eğlendirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik Maşa ile Koca Ayı müzikli çocuk gösterisi sunuldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik Maşa ile Koca Ayı müzikli çocuk gösterisi sunuldu.

Özel bir düğün salonunda, Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar, Maşa ile Koca Ayı gösterisinde eğlenceli vakit geçirdi.

Gösteriyi çocuklarla izleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Bugünün küçüğü yarının büyüğü çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan'da böyle bir organizasyon düzenledik. Onların eğlencelerine biz de ortak olmaya çalıştık. Eğlenmek, çocuklarımızın da hakkı. Tabii ki eğlenerek öğrenmek en güzeli. Bu tür tiyatro oyunları bildiğiniz gibi hem eğitici hem de öğreticidir. Çocuklarımız da çok beğendi. Hepsinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Demirbaş, gösteri sonrası çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 'Maşa ile Koca Ayı' çocukları eğlendirdi - Son Dakika


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