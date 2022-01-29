Çubuk'ta öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekti - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret eden minik çevreciler, iklim değişikliği ve yapılması gerekenler hakkında röportaj yaptı.

Şehit Emre Tunca İlkokulu öğrencileri okul müdürleri Mehmet Ali Atlı, öğretmenleri Serap Eryiği ve aileleri eşliğinde iliklim değişikliği projeleri kapsamında Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

"Nature's Media' e twinning" isimli proje kapsamında makamında ağırladığı öğrencilerle iklim değişikliği üzerine bir röportaj gerçekleştiren Demirbaş, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve bu konularda ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerden Veysel Onur Uslu, Salih Eren Ünal, Gökçenur Yılmaz, Kadir Kayra Aydos ve Muhammed Kayra Gök'ün sorularını yanıtlayan Demirbaş, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu tarafa belediye olarak sıfır atık ve yenilenebilir enerji noktasında önemli çalışmalar yapmaktayız. Yapılan çalışmalar neticesinde ilçemizde 7 adet güneş enerjisi ile elektriğin üretildiği tesisin kurulması sağlandı. Ayrıca hayvansal atıklardan elektrik üreten biyogaz tesisi de kuruldu. Bunlarla birlikte ilçemizdeki evsel atıklar toplanılarak Mamak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde işlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca belediye olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında sıfır atık belgesini de almış bulunmaktayız. Bunların hepsini kaynaklarımızı verimli kullanmak, doğamıza sahip çıkmak ve en önemlisi sizler için daha temiz bir gelecek bırakmak amacıyla yapmaktayız. "

Demirbaş, öğrenciler çeşitli hediyeler verdi.

Projeye verdiği destekten dolayı Demirbaş'a teşekkür eden okul müdürü Atlı ise "Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. Özellikle çevreyle, eğitimle ilgili güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Sizleri de okulumuza davet ediyoruz." diye konuştu.