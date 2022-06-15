Kemanlar için Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür eden Şahinbaş, "Belediye Başkanımız tarafından okulumuza 24 keman alındı. Sonuç olarak güzel bir koro oluşturmuş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Süleyman Şah, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çubuk'taki Süleyman Şah ilk ve ortaokulu öğrencileri, konser verdi - Son Dakika

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