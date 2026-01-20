Çubuk Tanıtım Günleri Ankara\'da

Çubuk Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çubuk Tanıtım Günleri", Ankara Garı'nda gerçekleştirildi.

Sergide, Çubuk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın El İşleri Atölyesi ile Engelsiz Yaşam Merkezinin Çubuk Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açtığı kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler yer aldı.

Ayrıca ilçenin coğrafi işaretli ürünleri olan Çubuk turşusu ve vişnesi de ziyaretçilere tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında Çubuk Engelli ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik, görme engelli müzisyen Duygu Mursak ile Sefa Yılmaz da mini konser verdi.

Serginin açılışını yapan Çubuk Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Emre Arslantaş, eşiyle stantları gezerek eserleri inceledi.

Arslantaş, Çubuk Belediyesi bünyesinde yaklaşık 70 kursiyerin yer aldığı Kadın El İşleri Atölyesi bulunduğunu belirterek, "Kursiyerlerimiz 3 aylık süreçte ürettikleri ürünleri Ankara halkına tanıtıyor. Amacımız hem Çubuk'un ismini duyurmak hem de ilçemizdeki kadınların üretim gücünü merkezde yaşayan vatandaşlarla buluşturmak." dedi.

Kadın El İşleri Atölyesi eğitmenlerinden Fatma Ceyhan ise atölyede birçok branşta kurs verildiğini anlatarak, "Nakış, sepet örücülüğü, iğne oyası, dikiş, rölyef gibi birçok kursumuz var. Amacımız kadınlarımızın el emeği ürünlerini sergileyerek Çubuk'u Ankara halkına daha yakından tanıtmak." diye konuştu.

Kursiyerlerden Ayşegül Vurucu da sergiye gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "İnsanlar ürünlerin işçiliğini ve profesyonelce hazırlanmış olmasını hayranlıkla inceliyor. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.