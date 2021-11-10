Çubuk Ticaret Borsası tarafından dijital pazarlama araçları ve teknikleri semineri - Son Dakika

Çubuk Ticaret Borsası tarafından organize edilen programda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Hepsi Burada iş birliğinde üreticilere dijital pazarlama araçları ve teknikleri semineri verildi.

Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, firma yetkilileri tarafından başta coğrafi işaretli ürünler olmak üzere yöresel ürünlerin dijital pazarda pazarlanma ve yöntemleri ile ilgili bilgi aktarıldı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu, kurslar sayesinde kadınların değerli ürünler ürettiğini söyledi.

Tek eksiklerinin ürünlerin pazarlanması olduğunu anlatan Mescioğlu, "Eserlerini sergileyebilecekleri platformları burada bir defa daha dinleyip nasıl katılacağımız konusunda bilgi sahibi olduk. İnşallah en kısa sürede bu yollardan en uygununu arkadaşlarımızla belirleyip üreten bayanlarımızı e-ticaretin içerisine dahil etmeye çalışacağız. Bu sayede özellikle bayanlarımız kendi ayakları üzerinde durarak ekonomik bağımsızlıklarına sahip olmalarına vesile olacağız." dedi.

Çubuk Ticaret Odası Genel Sekreteri Alaattin Çubuk da yöresel ürünleri kooperatifler aracılığıyla tüm Türkiye'ye ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bundan sonraki dönemde kadın girişimcilerin elektronik ticarette kendilerine yer edinmelerini sağlamak istediklerini dile getirdi.

Firma yetkilisi Ahmet Koçak ise teknoloji, pazarlama ve finansman gücü ile yereldeki tedarikçilerinin büyümesine destek olmak istediklerini belirterek, Çubuk'un yöresel ürünlerini, özellikle kadın girişimcilerinin ürünlerini "Hepsi Türkiye'den" projesi kapsamında Türkiye pazarına taşımak istediklerini kaydetti.

Konferansın sonunda üretici kadınlar tarafından açılan sergide el işi ürünleri sergilendi.

Sergiyi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ziyaret etti.