Son Dakika Haberleri: Çubuklu Eskrimci Gümüş Madalya Kazandı

Çubuklu Eskrimci Gümüş Madalya Kazandı

15 dakika önce

Anka Gençlik ve Spor Kulübü Milli sporcusu Muhammed Furkan Kalender, Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Çubuklu Eskrimci Gümüş Madalya Kazandı, System.String[]
Anka Gençlik ve Spor Kulübü Milli sporcusu Muhammed Furkan Kalender, Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Anka Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Mustafa Kalender, İtalya'da yapılan Yıldızlar U17 ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda erkek kılıç branşında Muhammed Furkan Kalender'in gümüş madalyanın sahibi olduğunu belirtti.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi ile Anka Gençlik ve Spor Kulübünün birlikte açtığı kurslarda yetişen sporcunun elde ettiği başarının haklı bir galibiyet olduğunu dile getiren Kalender, kendileri için başarının Avrupa Şampiyonası öncesinde iyi bir motivasyon olduğunu kaydetti.

Hedeflerinin Avrupa ve Dünya Şampiyonası olduğuna vurgu yapan Kalender, şunları kaydetti:

"Pul müsabakalarının ardından Yunan sporcu Gerasimos Floratos ile karşılaşan sporcumuz, rakibini 15- 8 yenerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde İtalyan sporcu Ciro Buenza'yı 15- 12 yenen sporcumuz, yarı finalde de Ürdünlü Ahmad Alamawi'yi 15- 8 yenerek finale yükseldi. Finalde Mısırlı Adham Moataz'la yarışan sporcumuz, 15- 8 yenilerek şampiyonayı ikincilikle tamamladı. Böylelikle sporcumuz gümüş madalyanın sahibi oldu. Ancak daha yolun başındayız ve çok çalışmamız gerekiyor. Sporcumuz elde ettiği başarı ile gençlerimizin neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Biz bu madalyayı tüm ilçe halkımıza armağan ediyoruz ve bizden dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz."

Elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Muhammed Furkan Kalender de, kendisine destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Akdeniz, Muhammed Furkan, Spor
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