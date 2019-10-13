Son Dakika Haberleri: Çubuksporlu futbolculardan Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Çubuksporlu futbolculardan Mehmetçiğe destek

Çubuksporlu futbolculardan Mehmetçiğe destek

52 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL), Çubukspor ile Karadeniz Ereğlispor arasında oynanan müsabakada futbolcular, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL), Çubukspor ile Karadeniz Ereğlispor arasında oynanan müsabakada futbolcular, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Çubukspor, ligin 4. haftasında Karadeniz Ereğlispor ile Çubuk Şehir Stadı'nda karşılaştı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da izlediği maç öncesinde Çubukspor yönetimi tarafından taraftarlara Türk bayrağı hediye edildi.

Başkent temsilcisinin futbolcuları, "Barış Pınarı Harekatı'nda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız" yazılı pankartla ve dev Türk bayrağı ile sahaya çıktı. Maç, Çubukspor'un 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan sonra yaptığı açıklamada, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubukspor Futbol AŞ Başkanı Lokman Kılıç, "Bütün hepimizin yüreği, duaları kahraman Mehmetçiklerimiz ile beraber. Oyuncularımız da bugün askerlerimize desteklerini, dualarını pankartla, taraftarımızda sloganlarıyla dile getirdiler. Bunlar çok güzel şeyler. Allah oradaki görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi korusun." diye konuştu.

Çubuksporlu futbolculardan Mehmetçiğe destek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:29 Kaynak: AA
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