Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile evlendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile evlendi - Son Dakika Magazin

Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile evlendi

26 dakika önce

Çukur dizisinde başrol oynayan Necip Memili, bir süredir birlikte olduğu mücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile evlendi. Apar topar evlenen çiftin nikahına katılan Defne Samyeli, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Cumali karakterini oynayan Necip Memili, dün yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi. Bir süredir birlikte olduğumücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Memili'yi oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Ortaköy'de bir oteldeki nikah törenine çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Caner Cindoruk da katıldı. Defne Samyeli nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Necip Memili evlilik haberini çekilen bir fotoğrafla duyururken altına "bir ömre bedel" notunu yazdı. Nikaha katılan Caner Cindoruk ise törende çekilen fotoğrafları "Gülümsemeyi unutmayın sakın, bir ömür" notuyla paylaştı.

DİDEM HAMİLE Mİ?

TV 100'ün ulaştığı bilgilere göre Didem Dayıcıoğlu 1 aylık hamile. Bebekleri olacağını öğrenen çift anında nikah masasına oturma kararı aldı. Ancak çiftten konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

YENİ YILI ROMA'DA KARŞILAMIŞLARDI

Didem Dayıcıoğlu, dünyaca ünlü bir moda dergisinde editörlük yapıyor. Yılbaşında sevgilisi ile Roma'ya giden Necip Memili, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "aşk..." notunu düşerek ilişkilerini takipçilerine duyurmuştu.

İşte ünlü çiftin nikahından ilk kareler...

Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile evlendi
Defne Samyeli, Necip Memili, Çukur, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Haluk Levent, hayranının isteğine verdiği yanıtla herkesi güldürdü
Nilüfer'den korkutan haber! Domuz gribine yakalandı Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı Duygu Özaslan'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 08:01:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]