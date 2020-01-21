Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile evlendi

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Cumali karakterini oynayan Necip Memili, dün yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi. Bir süredir birlikte olduğumücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Memili'yi oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Ortaköy'de bir oteldeki nikah törenine çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Caner Cindoruk da katıldı. Defne Samyeli nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Necip Memili evlilik haberini çekilen bir fotoğrafla duyururken altına "bir ömre bedel" notunu yazdı. Nikaha katılan Caner Cindoruk ise törende çekilen fotoğrafları "Gülümsemeyi unutmayın sakın, bir ömür" notuyla paylaştı.

DİDEM HAMİLE Mİ?

TV 100'ün ulaştığı bilgilere göre Didem Dayıcıoğlu 1 aylık hamile. Bebekleri olacağını öğrenen çift anında nikah masasına oturma kararı aldı. Ancak çiftten konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

YENİ YILI ROMA'DA KARŞILAMIŞLARDI

Didem Dayıcıoğlu, dünyaca ünlü bir moda dergisinde editörlük yapıyor. Yılbaşında sevgilisi ile Roma'ya giden Necip Memili, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "aşk..." notunu düşerek ilişkilerini takipçilerine duyurmuştu.

İşte ünlü çiftin nikahından ilk kareler...